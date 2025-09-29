Türkiye'nin sıralaması belli oldu! Servet raporu açıklandı

Türkiye'nin sıralaması belli oldu! Servet raporu açıklandı
Küresel servet raporunda Türkiye yüksek enflasyon nedeniyle geriledi. İşte Türkiye'nin sıralaması ve kişi başı servetin en yüksek olduğu ülkeler...

Allianz’ın yayımladığı 2025 Küresel Varlık Raporu, dünya genelinde hane halklarının finansal varlıklarının 2024 yılında yüzde 8,7 artarak rekor kırdığını ortaya koydu. Türkiye’de ise brüt varlıklar yüzde 45,8 artmasına rağmen yüksek enflasyon nedeniyle reel olarak yüzde 8 geriledi.

ABD SÜRÜKLEDİ, AVRUPA VE ÇİN GERİDE KALDI

Rapora göre büyümenin ana motoru ABD oldu. Küresel varlık artışının yarısı ABD’de gerçekleşirken, Çin’in payı yüzde 20, Batı Avrupa’nın payı ise yüzde 12’de kaldı.

Allianz Başekonomisti Ludovic Subran, “ABD’deki varlık büyümesi tek kelimeyle inanılmaz” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’DE VARLIKLAR ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ

Türkiye, brüt finansal varlık artışında yüzde 45,8 ile Arjantin’den sonra ikinci sırada yer aldı. Ancak yüksek enflasyon, bu artışı reelde yüzde 8’lik kayba dönüştürdü. Böylece Türkiye, kişi başı servette geçen yıl olduğu gibi 46’ncı sırada kaldı.

MENKUL KIYMETLER ÖNE ÇIKTI, MEVDUATLAR GERİLEDİ

Türkiye'de hane halklarının varlık artışında en büyük katkı, yüzde 75,5 yükseliş gösteren menkul kıymetlerden geldi. Sigorta ve emeklilik tasarrufları da yüzde 67,2 artış kaydetti ancak portföydeki payı sınırlı kaldı.

Banka mevduatları ise portföyün yüzde 58’ini oluşturmasına rağmen yalnızca yüzde 31 büyüyebildi. Toplam tasarrufların büyüklüğü yüzde 34 artarak 112 milyar euroya ulaştı. Bu tutarın yarısından fazlası banka mevduatlarında değerlendirilirken, yatırım fonları ve sigorta ürünlerine olan ilgi de dikkat çekti.

