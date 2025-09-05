BDDK verileri açıklandı: Zenginlik artmış ama bakın kime!

Yüksek enflasyon ortamında eriyen alım gücü, yoksullaşan milyonlara rağmen zenginliğine zenginlik katanların sayısı da milyarları da artıyor.

Ülkede yoksulluk ve zenginlik arasındaki makas Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinde ortaya çıktı.

BDDK tarafından yayımlanan güncel verilere göre Türkiye’de milyoner sayısı ve toplam servet hızla arttı. Türkiye genelinde milyon lira üzeri mevduata sahip kişilerin sayısı 2 milyon 367 bin 312’ye ulaştı, toplam servet ise 17,476 trilyon liraya yükseldi.

MEVDUATI 1 MİLYON LİRAYI AŞANLARIN SAYISI REKOR KIRDI

Nefes’te yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 1 milyon lira ve üzeri parası olan yerli ve yabancı mudilerin sayısı 1 milyon 591 bin 683 iken, bu yıl aynı dönemde 775 bin 629 kişi artarak 2 milyonun üzerine çıktı. Toplam mevduat tutarı ise bir yıl içinde 15,6 trilyon liradan 17,4 trilyon liraya ulaştı.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA MEVDUAT 7,3 MİLYON LİRA

2025 Temmuz ayı itibarıyla, milyonerlerin kişi başına düşen ortalama mevduatı 7 milyon 382 bin lira olarak kaydedildi.

Yerli yerleşiklerin toplam varlıkları içerisinde:

11,4 trilyon lira Türk lirası mevduat,

4,7 trilyon lira döviz tevdiat hesabı,

1,3 trilyon lira ise kıymetli maden depo hesaplarında yer aldı.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERDE DE BÜYÜK ARTIŞ

Yurt dışında ikamet eden ancak Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzerinde varlık bulunan mudilerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 42 bin 618 kişi artarak 210 bin 691’e çıktı. Bu kesimin toplam varlığı ise 1 trilyon 337 milyar 340 milyon lira oldu.

Bu tutarın:

408,9 milyar lirası TL mevduat,

871,6 milyar lirası döviz hesabı,

56,7 milyar lirası ise kıymetli maden hesaplarında değerlendirildi.

Yurt dışı yerleşiklerin ortalama mevduatı ise 6 milyon 347 bin lira olarak hesaplandı.

YABANCI PARA MEVDUATINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

2024 yılının Temmuz ayında, yurt dışı yerleşiklerin yabancı para mevduatları yaklaşık 667 milyar 781 milyon lira seviyesindeydi. Bu yıl döviz hesaplarına yönelim dikkat çekerken, yabancı para cinsinden mevduatlar artış gösterdi.

FORBES TÜRK MİLYARDERLER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 1 Eylül 2025 itibarıyla milyarderler listesini yenilerken, Türkiye’den dört isim listeye girdi:

Murat Ülker (Yıldız Holding): 5,4 milyar dolarlık servetiyle 731. sırada

Şaban Cemil Kazancı (Kazancı Holding): 4,5 milyar dolarla 875. sırada

İpek Kıraç: 3 milyar dolarla 1322. sırada

Erman Ilıcak (Rönesans Holding): 2,9 milyar dolarlık servetle 1336. sırada