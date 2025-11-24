Türkiye'den giden çoktu: Turist vergisi yolda!

Türk vatandaşlarının seyahat rotalarında en çok tercih ettiği başkentlerden biri olan Londra'da yeni bir dönem başlıyor. Hükümetin, belediye başkanına turist vergisi toplama yetkisi vermeye hazırlandığı, bu hamlenin konaklama maliyetlerini artıracağı belirtiliyor.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentte geceleme yapan ziyaretçilere yönelik olası bir "turist vergisi" uygulamasını temkinli bir dille değerlendirdi. Kulislerde, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in şu sıralar Parlamento gündeminde olan "İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası" çerçevesinde, Khan ve diğer yerel idarecilere bu vergiyi hayata geçirme selahiyeti vereceği konuşuluyor.

YILLIK 240 MİLYON STERLİN EK GELİR HEDEFLENİYOR

Geçmiş dönemlerde de turist vergisi konusunda yetki devri talebinde bulunan Khan'ın bu isteği gerçekleşirse, Londra bütçesine ciddi bir katkı sağlanacak. Yapılan projeksiyonlara göre, söz konusu vergi şehre yıllık 240 milyon sterline varan ek bir kaynak yaratabilir. Başkentte yalnızca 2024 senesinde 89 milyon geceleme yapıldığı istatistiği, potansiyel gelirin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İSKOÇYA VE GALLER ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

İngiltere, G7 ülkeleri arasında merkezi hükümetin yerel yönetimlere turist vergisi koyma izni vermediği tek ülke olma özelliğini taşıyor. Buna karşılık, Birleşik Krallık'ın diğer parçaları olan İskoçya ve Galler yakın zamanda kendi vergi modellerini devreye soktu.

İskoçya'daki yerel yönetimler, konaklama ücretinin belirli bir yüzdesi oranında vergi belirleme hakkına kavuşurken, Galler yönetimi 2026 yılından itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin tahsil etmeyi planlıyor.