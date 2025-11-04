Dubai’nin yeni incisi: Suyla çevrili bu bina turistlerin ilgi odağı olacak

Yayınlanma:
Su üzerinde fütüristik bir bina, Dubai'yi çağdaş sanat ve kültür için yeni bir dünya merkezine dönüştürecek.

Avrupa perspektifinden bakıldığında, Dubai'nin en fazla yedi günlük bir turizm merkezi olduğu sıklıkla söylenir, çünkü bu çöl şehrinde herkese, özellikle de sanata meraklı olanlara uygun pek fazla içerik yoktur. Ancak, yakında bunun değişmesi bekleniyor çünkü burada bir Sanat Müzesi inşa edilmesi planlanıyor. Hem de sıradan bir müze değil! Tipik Dubai tarzında, herkesin ziyaret etmek isteyeceği ve ziyaret edebileceği özel bir bina olacak.

image-4.webp

Dubai Sanat Müzesi (DUMA), Pritzker ödüllü mimar Tadao Ando tarafından Dubai merkezli Al-Futtaim Group için tasarlandı ve sanatçılar ve sanatseverler için kültürel bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Çarpıcı silüeti denizden ve incilerden ilham alınarak tasarlanan yapı, Dubai Körfezi'ne uzanan dairesel bir platform üzerine kurulacak. Telegraph'ın haberine göre, yayınlanan ilk görseller göz alıcı görünüyor.

İÇİNDE YOK YOK...

Sergi alanları, tavandaki sedefli bir ışıltı yaymak üzere tasarlanmış merkezi dairesel bir pencereyle aydınlatılacak birinci ve ikinci katlarda yer alacak. En üst katta, Dubai'nin etkileyici manzaralarını sunan kapalı bir açık terasa açılan panoramik camlı bir VIP salonu ve restoran bulunacak. Müzede ayrıca bir kütüphane, derslikler ve genç yaratıcıları eğitmeye adanmış girişimler için alanlar bulunacak.

image-7.webp

Al-Futtaim Group CEO'su Ömer El Futtaim, Dezeen.com'a yaptığı açıklamada, "Dubai Sanat Müzesi, mimari bir cazibe merkezinden çok daha fazlası. Dubai'nin yaratıcılığa açıklığını yansıtan ve kültürleri birbirine bağlama ve dünyanın dört bir yanından yetenekleri tanıtmadaki rolünü doğrulayan kültürel bir ifade" dedi.

DOĞA VE SU ARASINDA

El Futtaim, projenin, mimarisi "ışık, sessizlik ve ruhun dilini konuşan" ünlü mimar Tadao Ando'ya emanet edilmesinden özellikle gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Al Futtaim, "Dubai'de Sanat Müzesi vizyonu, doğa, su ve insan ruhu arasında dingin bir diyalog, öz ve duygunun bir başyapıtı, zamansız incelik ve zarafeti somutlaştıran, yaratıcı felsefesini derinlemesine yansıtan bir eser olarak karşımıza çıkacak" dedi.

YARATICILIĞIN VE KÜLTÜRÜN KÜRESEL MERKEZİ

Dubai Sanat Müzesi, tanınmış ve yeni sanatçıların çağdaş sanat eserlerini sergileyecek; müzenin mekanları sanatçı söyleşileri, panel tartışmaları, eğitim etkinlikleri ve sanat fuarları için kullanılacak.

image-6.webp

"Bu müze, Dubai'nin sanat ortamını zenginleştirecek ve küresel kültürel statüsünü daha da güçlendirecek, şehir için yeni bir ışık kaynağı olacak. Dubai, yaratıcı ekonominin büyümesini desteklemek için iş birliği yapan topluluklara ve sektörlere ev sahipliği yaparak, dünyanın dört bir yanından yaratıcıların gözdesi haline gelmiştir."

Dubai Valisi Muhammed bin Raşid El Maktum, "Bu yeni kültürel tesis, Dubai'yi küresel bir yaratıcılık ve kültür merkezi haline getirme ve modern sanat haritasındaki rolünü güçlendirme stratejik hedefimizi güçlendiriyor" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

