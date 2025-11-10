Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu

Otomobil piyasasında fiyatlar yükselirken, Kasım 2025 güncel fiyat listeleriyle birlikte sıfır araba fiyatları belli oldu. 1 milyon TL'lik altında kalan tek model, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili belli oldu.

1 milyon TL'nin altında kalmayı başaran tek sıfır otomobil, Türkiye'de üretilen Fiat Egea Sedan oldu. Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba modeli olan Fiat Egea Sedan, başlangıç fiyatını 999.900 TL'de tuttu.

Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!

DİĞER SEÇENEKLER

Kasım 2025 listesinde, diğer uygun fiyatlı sıfır otomobiller ise şöyle sıralandı:

Hyundai i10, listeye 1.153.000 TL'den başlayan fiyatıyla girdi.

Citroën C3, 1.375.000 TL'den satılmaya başlıyor.

Opel Corsa, 1.390.000 TL'den başlıyor.

Renault Clio ise 1.536.000 TL'den başlayan fiyatıyla listede yer aldı.