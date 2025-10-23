Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!

Fiyatların ne kadar arttığı, piyasayı takip eden Amerikan şirketi (KBB) tarafından yayınlanan yeni araç fiyatları verilerinde de görülüyor. Bu veriler ABD pazarına ait olsa da, diğer pazarlardaki eğilimleri de gösteriyor ve bu eğilimler fiyat artışlarını, yani bir aracın ortalama satış fiyatındaki artışı gösteriyor.

TARİHTE İLK KEZ

KBB'nin son raporuna göre, ABD'de yeni bir araba satın almanın ortalama fiyatı ilk kez 50.000 doları aştı.

Geçtiğimiz on yılın ikinci yarısında 35 bin dolar civarında olan, 2020 yılında ise 40 bin dolar civarında olan rakam, şu anda 50 bin 80 dolara geriledi.

Ağustos ayından bu yana sıfır otomobillerin fiyatında yüzde 2'nin üzerinde artış yaşanırken, bu yılın eylül ayında artış yüzde 3,6'ya ulaşarak son iki yılın ortalama araç fiyatındaki en büyük artış oldu.

Otomotiv sektörü uzmanları bu gelişmeyi ve 50.000 dolar barajını aşmayı beklediğini belirtti: Özellikle Amerika'da en çok satan aracın 65.000 dolardan fazla fiyata sahip bir Ford kamyonet olduğu düşünüldüğünde, bu sadece bir zaman meselesiydi .

PİYASA DAHA ZENGİN HANELER TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR

Mevcut ABD yeni otomobil pazarının daha varlıklı haneler tarafından yönlendirildiğini açıkladı. Bu tür alıcılar sermayeye ve cazip faiz oranlarına erişebiliyor ve genellikle daha pahalı otomobiller satın alıyorlar. Ortalama otomobil fiyatlarındaki artışın bir nedeni de, ortalama satış fiyatı 58.000 doların üzerinde olan elektrikli otomobillerin artan popülaritesi (geçtiğimiz ay pazarın %11,6'sını ele geçirdiler) ve lüks araç segmentinde bulunabilir. Bu segmentte, 75.000 doların üzerinde fiyata sahip bu tür otomobillerin satışları bir önceki yıla göre %6'dan fazla arttı.

Öte yandan Keating, 20.000 dolarlık otomobil pazarının ortadan kalktığını , bu nedenle yeni otomobillerin çok pahalı olduğunu düşünen düşük gelirli alıcıların ikinci el otomobil pazarına yöneldiğini söylüyor.