Türk bankaları Suriye’de şube açabilir! Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile ticari ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 9 Haziran'da Gaziantep'te düzenlenen "Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" etkinliğinde Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ve finansal ilişkilere dair "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı panelde konuştu.

SURİYE PARASINI TÜRKİYE Mİ BASACAK?

Türkiye'nin, Suriye'nin bütünlüğünü ve geleceğini kendi milli huzuru için kritik gördüğünü dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iç savaşın son bulmasıyla ticari ilişkilerin hızlandığını aktardı. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Bolat, Suriye'nin yeniden imar sürecindeki ürün ihtiyaçlarının Türkiye tarafından hızlıca karşılandığını söyledi.

Sınır ötesindeki finansal yapılanmaya dair de bilgi veren Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Türk bankalarının Suriye'de şubeler açması konusunda mutabıkız. Suriye'de bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim çalışmaları yapılıyor, merkez bankalarımız karşılıklı görüşüyorlar. Suriye milli parasının basılması noktasında temaslar devam ediyor."

Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile sivil toplum kuruluşlarının da Suriye'de şubeler faaliyete geçirdiğini, Lazkiye ile İskenderun arasında başlayan feribot seferlerinin deniz taşımacılığını büyüteceğini sözlerine ekledi.

SINIR KAPILARI MODERNİZE EDİLİYOR, UFUKTA YENİ FUARLAR VAR

Suriye sahasında imalathanelerin ve yeni fabrikaların açıldığını, tarımsal yapıda toparlanma başladığını belirten Bolat, Bakanlık olarak komşu ülkede geçen yıl 6 uluslararası fuara katılım sağlayan firmalara destek verdiklerini hatırlattı.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Şam Fuarı'na 100'ü aşkın Türk iş insanıyla katılım sağlandığını ifade eden Bolat, bu yıl da ağustos ayında düzenlenecek fuarda yer almak üzere hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Suriye'deki gümrük kapılarında genişletme ve modernizasyon hamlelerine hız verdiklerini belirten Bakan Bolat, küresel ölçekte başarı yakalamış Türk müteahhitlerinin bu ülkedeki projeler üzerine çalıştığını, özellikle uluslararası kuruluşlardan kredi temin ederek yeniden inşa faaliyetlerine daha fazla katkı sunacaklarını iddia etti.

"AMBARGOLARIN KALDIRILMASI BÜYÜK BAŞARI"

Suriye halkının 14 sene boyunca büyük sıkıntılar yaşadığını, ümitlerin tükendiği bir evrenin ardından büyük bir devrim gerçekleştirildiğini savunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni yönetimin 18 ay gibi kısa bir sürede istikrarı ve birliği sağladığını vurguladı. Bolat, kamu kurumlarının fonksiyon icra etmesinin, işçi, memur, esnaf ve çiftçilerin ekonomik büyümeye odaklanmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Uygulanan ambargoların kaldırılmasını da önemli bir adım olarak niteleyen Bolat, mali kaynakların akması ve yeni yatırımlarla birlikte Suriye ekonomisinin savaş öncesi dönemden daha iyi bir seviyeye geleceğine inandıklarını belirtti. Gerekli mevzuat ve anlaşmalarla özel sektörü teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirten Bolat, "Güçlü siyasi yönetim, güçlü liderlik, güçlü ekonomi ve güçlü ordu çok büyük önem taşıyor" dedi.

4 MİLYON SURİYELİ TÜRKÇE ÖĞRENDİ

2026 yılının başında Suriye'nin kuzeydoğusunda birliğin sağlanmasıyla siyasi istikrarın pekiştiğini ifade eden Bakan Bolat, bölgedeki ticari entegrasyona dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Halep, Türkiye'ye en yakın şehirlerden biri olarak Kilis ve Gaziantep ile beraber halkları, kültürleri, ekonomileri entegre konumundadır. Gaziantep, Türkiye'nin 6. büyük ihracat merkezidir. 10,7 milyar dolar yıllık ihracatı vardır, merkez ill bazında. 7,2 milyar dolar da ithalatı olan bir şehirdir. Yani hem ihracat yapar hem ithalat yapar. Burada Suriyeli tüccarlar için de önemli fırsatları var ve bu anlamda ticaret odası başkanları, sanayi odası başkanları hepsi buradalar. Birbirlerini ve pazarları, üretim yerlerini çok iyi biliyorlar. Genç nesil 4 milyon Suriyeli ana dili gibi Türkçe öğrendi, Türkçe konuşuyor ve bu aramızdaki kültür, ekonomi, ticaret, eğitim, sosyal ilişkilere çok önemli katkılar yapacak."

Gaziantep'in geçen yıl Suriye'ye yaklaşık 900 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Bolat, bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla da 350 milyon dolarlık seviyeye ulaşıldığını bildirdi. Bolat; Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Kilis ve Osmaniye gibi sınır illerinin bu ekonomik entegrasyonda lokomotif olacağını iddia etti.