50 yıllık tablo değişiyor! Suriye ilk kez G7 masasında

Uluslararası diplomasi kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündemde: Suriye’nin, uzun yıllar sonra ilk kez dünyanın en büyük ekonomi ve siyasi platformlarından biri olan G7 Zirvesi’ne davet edildiği öne sürüldü.

Reuters’a konuşan konuya yakın üç ayrı kaynak, Suriye’nin önümüzdeki ay Fransa’da yapılacak G7 toplantısına konuk ülke statüsünde katılmasının planlandığını aktardı. Zirvenin, G7 Zirvesi çerçevesinde 15–17 Haziran tarihleri arasında Évian-les-Bains’de düzenleneceği belirtildi.

DAVET BAKANA İLETİLDİ

Kaynaklara göre Suriye’yi zirvede geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara temsil edecek. Davet mektubunun, Paris’te gerçekleştirilen G7 maliye görüşmeleri sırasında Suriye Maliye Bakanı Yisr Barnieh’e iletildiği de iddialar arasında.

Sürece yakın bir Suriyeli yetkili ise, ülkenin toplantıda özellikle küresel tedarik zincirlerindeki rolü ve bölgesel jeopolitik konumu üzerinden değerlendirmeler yapmasının beklendiğini ifade etti. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler sonrası alternatif lojistik hatlar ve bölgesel merkezler konusu da Suriye’nin gündeme taşıyabileceği başlıklar arasında gösterildi.

G7 TARİHİNDE İLK

Suriye’nin olası katılımı, 1975’te kurulan G7 tarihinde bir ilk olacak. Yıllar süren iç savaş, ekonomik çöküş ve yaptırımların ardından ülkenin yeniden uluslararası platformlara dahil edilme süreci açısından bu adımın sembolik bir önem taşıdığı değerlendirildi.

Beşar Esad ve öncesindeki dönemlerde uygulanan yaptırımların bir kısmı son yıllarda gevşetilmiş olsa da, ülkenin küresel finans sistemine tam entegrasyonu ve yabancı yatırım çekme çabalarının hâlâ zorlu ilerlediği ifade edildi.