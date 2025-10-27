TÜİK verilerinden bakınca hava hoş! DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 255 bin kişi arttı!

TÜİK bugün eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik önceki aya göre aynı kalırken, DİSK-AR'dan çarpıcı bir rapor geldi. DİSK-AR son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısının 1 milyon 255 bin kişi arttığını açıkladı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayımlanan “İşsizliğin Görünümü Raporu”na göre, Türkiye’de işsizlikte dar ve geniş tanımlı uçurum büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül 2025'te işgücü piyasasında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde sabit kaldı.

DİSK-AR verilerine göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,6’ya çıktı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 11,7 MİLYON

Raporda yer alan verilere göre, geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 705 bine ulaşırken, bu rakam son bir yılda 1 milyon 255 bin kişi artış gösterdi. Geniş tanımlı işsizlik özellikle zamana bağlı eksik istihdam, ümitsiz işsizler ve potansiyel işgücü kapsamındaki kişilerdeki artış nedeniyle yükseldi.

DAR VE GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARASINDA UÇURUM ARTIYOR

TÜİK’in Eylül 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına göre, dar tanımlı işsizlik 3 milyon 75 bin kişi olarak ölçüldü. Buna karşılık, DİSK-AR’ın hesapladığı geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 705 bin kişi oldu. 2023 Eylül’de 8 milyon 435 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, 2024 Eylül’de 10 milyon 450 bine, 2025 Eylül’de ise 11 milyon 705 bine yükseldi. Böylece dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açılıyor.

KADINLARDA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜKSEK

Rapora göre, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 38,3 seviyesinde. Ayrıca, son bir yılda potansiyel işgücü 1 milyon 47 bin, zamana bağlı eksik istihdam edilenler ise 208 bin kişi arttı. İşsizlerin yüzde 84’ü ise işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, dar tanımlı işsizlik rakamlarının sabit görünmesine rağmen, geniş tanımlı işsizliğin artışının ekonomik göstergelerde derin yapısal sorunlara işaret ettiği vurgulandı. Özellikle genç nüfus ve kadın istihdamında önlem alınmazsa, işsizlikle mücadelede ilerleme sağlanamayacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

