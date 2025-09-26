Trump'tan yeni gümrük vergisi kararları: İlaçlara yüzde 100!

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak gümrük vergi oranlarını duyurdu.

Yeni düzenlemeyle ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranları belirlendi.

ABD menşeli ürünlerde vergisiz ithalat yerli üreticiyi vurdu

"KAMYONLARA YÜZDE 25"

Trump, söz konusu ürünlere uygulanacak tarife oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kaydetti.

Trump, bu düzenleme ile Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağını söyleyerek, ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğinin altını çizdi.

Otomobilden kozmetiğe...Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ABD menşeli ürünlerdeki ek verginin kaldırılmasını G. Gezer değerlendirdi

"MUTFAK VE BANYO DOLAPLARINA YÜZDE 50"

Aynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi.

Trump, "Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız." dedi.

İLAÇLARA YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.