ABD menşeli ürünlerde vergisiz ithalat yerli üreticiyi vurdu

ABD menşeli ürünlerde vergisiz ithalat yerli üreticiyi vurdu
Yayınlanma:
Adıyaman'da üreticiler, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ABD menşeli pirinç, tütün, badem, ceviz ve Antep fıstığı gibi temel tarım ürünlerinde ithalat vergilerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

ABD menşeli tarım ürünlerinin vergisiz ithalatına Adıyaman'dan tepki: “Türkiye tarımı uluslararası pazarlıkların masasına bırakıldı”

22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2018 yılından bu yana uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı. Böylece ABD’den ithal edilen birçok tarım ürününe sıfır ya da düşük vergiyle giriş imkanı tanındı. Karar, Adıyaman'da üreticilerin tepkisine neden oldu.

12.jpg

Ziraat mühendisi Mehmet Çelebi, alınan kararın özellikle badem üreticilerini olumsuz yönde etkileneceğini belirterek, “Badem diyarı Adıyaman ve Türkiye genelinde çiftçiler don, dolu ve kuraklık gibi birçok sorunla zaten boğuşuyor. Tüm bu sıkıntılara rağmen alın teriyle üretim yapan çiftçilerimiz, şimdi bir de ABD’den vergisiz badem ve ceviz ithalatıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum yerli üreticinin rekabet şansını ortadan kaldıracak” dedi.

‘BU KARAR, ÇİFTÇİYİ PAZAR KAYBI İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKACAK’

“ABD’nin sübvansiyonlu ürünleri iç piyasayı istila edecek” diyen Çelebi, şunları kaydetti:

“Tütün üreticisi zaten zararına üretim yaparken, vergisiz ithalat üreticiyi tamamen üretimden çekilmeye zorlayacak. Antep fıstığında üretici maliyetin altında satış yaparken, ithalat kapılarının açılması Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt’te binlerce üreticiye darbe indirecek. Çiftçinin maliyetleri her geçen gün artıyor; mazot, gübre, elektrik ve sulama giderleri yükseliyor. Bu karar, çiftçiyi pazar kaybı ile karşı karşıya bırakacak.”

‘TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIK ARTACAK’

13.jpg

Çelebi, bu kararın uzun vadede Türkiye tarımını uluslararası pazarlıkların bir unsuru haline getireceğini ifade ederek, “Tarımda dışa bağımlılık daha da artacak. Tüketici de dışa bağımlı fiyat dalgalanmalarıyla daha pahalı gıda tüketecek. Bu karar açıkça gösteriyor ki Türkiye tarımı, uluslararası pazarlıkların ön masasına bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaygılarını dile getiren üreticiler, “Bir yandan doğal afetlerle mücadele ediyoruz, bir yandan da piyasa baskısıyla eziliyoruz. Şimdi bir de ithal ürünle rekabet etmemiz isteniyor. Bu koşullarda yerli üretim ayakta kalamaz” dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Ekonomi
İmzalar atıldı! Doğal gazın yeni adresi belli oldu
İmzalar atıldı! Doğal gazın yeni adresi belli oldu
Borsa İstanbul'u bu kez de 'kongre talebi' vurdu
Borsa İstanbul'u bu kez de 'kongre talebi' vurdu