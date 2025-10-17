Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek
Yayınlanma:
Trump, yüzde 100 vergi kararı ile yeniden ticaret savaşı başlattığı Çin ile ilgili önemli bir haberi duyurdu. ABD Başkanı, iki hafta içerisinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yoğun diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki hafta içinde bir araya geleceğini duyurdu.

“ÇİN İLE İYİ GEÇİNECEĞİZ”

Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Çin’e yönelik yüksek gümrük tarifelerinin uzun vadede sürdürülemeyeceğini belirterek, bu politikada değişiklik sinyali verdi. Bir gazetecinin “Tarifeler devam edecek mi?” sorusuna “Hayır” yanıtını veren Trump, “Çin ile iyi geçineceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BUDAPEŞTE’DE PUTİN GÖRÜŞMESİ

2023/10/18/putin.jpg

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de iki hafta içinde görüşebileceklerini söyledi. Putin’le yaptığı telefon görüşmesinin “çok verimli geçtiğini” ifade eden Trump, ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkanlık edeceğini açıkladı.

Trump, “Yaklaşık iki hafta içinde diyebilirim. Yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğim ve kararımızı vereceğiz” dedi.

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI HIZLA BİTİREBİLİRİZ”

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Trump, çatışmaları çözme konusunda kararlı olduğunu vurguladı:
“Bu savaşın çok daha hızlı sona ereceğini düşünmüştüm. Toplamda sekiz savaşı bitirdim; bu sayı dokuz olacak.”

GAZZE GERGİNLİĞİ: “GEREKENİ YAPARIZ”

abd-3.jpg

Trump, Hamas’ın Gazze’deki eylemleriyle ilgili soruya ise temkinli yanıt verdi. Bölgedeki durumun hassas olduğunu belirten Trump, “Oradaki gelişmeleri izliyoruz. Hamas’ın taahhütlerini yerine getireceğini varsayıyorum. Eğer gereken şekilde davranmazlarsa, biz gerekeni yaparız” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

