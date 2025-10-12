ABD ve Çin birbirine girmişti: O soruşturma hakkında 'rutin' açıklaması

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) yetkilisine göre, anlaşma standart bildirim eşiklerinin altında kalmasına rağmen, birleşmenin rekabeti engelleyici bir etkiye sahip olabileceğine dair kanıtlar olduğu için kurum müdahale etti.

İŞLEM İPTAL EDİLMEDİ

SAMR, 12 Mart 2024 tarihinde Qualcomm'a yazılı olarak, birleşmeyi incelemeye sunmasını ve onaylanana kadar işlemi gerçekleştirilmemesini bildirdi.

ABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesi

Qualcomm, iki gün sonra gönderdiği mektupta işlemi iptal edeceğini belirtti, ancak düzenleyici kurumla herhangi bir bildirimde bulunmadan veya iletişim kurmadan Haziran 2025'te satın almayı tamamladı.

SORUŞTURMA TARAFSIZ SÜRECEK

Yeni şikayetlerin ardından SAMR, Qualcomm'un da kabul ettiği gerçekleri doğruladı ve düzenleyici kurum, işletmelerin birleşmesinin yasadışı olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle resmi olarak bir dava açtı.

ABD’li çip devi Çin’in hedefinde: Soruşturma başlattı

Yetkili, SAMR'nin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak objektif ve tarafsız bir şekilde soruşturmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.