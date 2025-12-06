Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Suriye Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Yayınlanma:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü. Bayraktaroğlu, Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ile görüştüGenelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ile görüştü

GÖRÜŞMEYİ TSK PAYLAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği Başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekât merkezinde incelemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye'de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

