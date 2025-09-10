Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ile görüştü
Yayınlanma:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı