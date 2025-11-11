TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: ABD'ye mal satmak artık alternatif değil zorunluluk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Ticaret Merkezleri-Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ABD'ye ihracat yapmanın artık bir tercih değil, bir mecburiyet olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen zirvede konuşan Hisarcıklıoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle birlikte dünyadaki ticaret kurallarının yeniden yazıldığını ifade etti. Tedarik zincirlerinde yakınlaşma, kamu alımlarında yerli katkı vurgusu ve rekabetteki tarife risklerinin, bu yeni dönemin önemli başlıkları haline geldiğini belirtti.

"ABD PAZARI HER TÜRK FİRMASI İÇİN FIRSATTIR"

Salgın döneminde bile girişimcilere, ABD'ye gitmeden şirket kurma ve mal teslimi konularında katkı sağladıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, konteyner krizinde de randevulu depolama hizmetleriyle darboğazları aştıklarını söyledi.

TTM Chicago'nun bugün yalnızca Illinois eyaletinde değil, ABD'nin tüm liman şehirlerinde ve stratejik bölgelerinde hizmet verebilecek bir lojistik ve operasyonel kapasiteye ulaştığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ABD'nin sadece büyük bir pazar olmasıyla değil, "oyun kurucu" niteliğiyle de stratejik önemi bulunduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, ABD'nin geçen yıl yaklaşık 29,2 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük tüketim ve inovasyon merkezi olduğunu ifade ederek, ülkenin toplam ithalatının da 4,1 trilyon dolar ile rekor kırdığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Klasik pazarlarımızda yoğun rekabetle karşılaştığımız ve zorlandığımız bu günlerde ABD'ye ihracat, her Türk firması için bulunmaz bir fırsattır. ABD, küresel marka bilinirliği için benzersiz bir vitrindir. İnşaat malzemeleri, ev–yaşam, gıda–tarım, makine, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ölçeklenebilir fırsatlar var."

YENİ DÖNEM ODAKLARI

Yeni dönemde ihracat ile akıllı yatırımın birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten TOBB Başkanı, son işlem, montaj ve garanti ağını yerinde kurmanın hem uyum maliyetini düşürdüğünü hem de müşteriye yakınlık sağladığını kaydetti.

Gelecek yıllar için üç temel odak belirlediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bunları; teknoloji ve hizmet ihracatını hızlandırmak, sektör odaklı ticaret merkezleriyle teslim süresi ve iade maliyetlerini minimize etmek ve daha fazla Türk firmasını ABD içinde sürdürülebilir şekilde konumlandırmak olarak sıraladı. Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nın Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) desteklerinin kritik bir kaldıraç olduğunu vurguladı.

"TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Yurt dışına yönelik kapsamlı desteklerin TTM gibi merkezlerin sürdürülebilir çalışmasını mümkün kıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Mayıs 2025 itibarıyla Bakanlıkla yapılan protokol sayesinde çok uygun fiyatlarla depolama faaliyetlerini çeşitlendirdiklerini söyledi. Bu işbirliğinin ihracatçılara ciddi maliyet avantajı sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD'ye mal satmak artık alternatif değil zorunluluk. Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız. TTM Chicago, köprünüz olmaya devam edecek ama o köprüden daha çok firmanın, daha planlı ve daha hızlı geçmesi gerekiyor."