Trump Erdoğan'la görüşmesinden 7 ay önce Türkiye'deki nadir elementler için hazırlığa başlamış! Tutanaklar ortaya çıktı

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervlerinin ABD ile pazarlık konusu yapıldığı iddialarını bir üst seviyeye taşıyarak, sürecin aylar öncesinden planlandığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çantasına koyup Trump’ın pazarlık masasına götürdüğü Nadir Toprak Elementleri konusunun, ABD yönetimi tarafından hangi mutfakta, nasıl pişirildiğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın iddiasının merkezinde, 5 Mart 2025'te ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne bağlı Avrupa Alt Komitesi'nde düzenlenen bir toplantı yer alıyor. "Boşluğu Kapatmak, Doğu ve Batı arasında Türkiye" başlığıyla yapılan bu toplantının tutanaklarına atıfta bulunan Yavuzyılmaz, görüşmenin perde arkasını şöyle özetledi:

Paylaşıma göre, toplantı tutanaklarında Trump yönetiminin Türkiye’deki 694 milyon tonluk nadir toprak elementi yatağını stratejik bir hedef olarak gördüğü ve Ankara'yı masaya oturtmayı planladığı anlaşılıyor. Nitekim, ABD'li yetkililerin daha önceki açıklamalarında da Türkiye'nin nadir toprak yatakları "stratejik fırsat" olarak nitelendirilmişti.

Tutanaklarda, eğer ABD Türkiye ile bir anlaşma yapmazsa, bu "boşluğu başkasının dolduracağı" (Çin kastedilerek) endişesinin dile getirildiği belirtiliyor.

Bu nedenle, Türkiye ile masaya oturma rolünü rakiplerden önce ABD'nin üstlenmesinin önemle vurgulandığı iddia ediliyor.

Toplantıda Çin'in, dünyadaki işlenmiş kritik minerallerin %92'sini kontrol ettiğine dikkat çekildiği de Yavuzyılmaz'ın paylaştığı notlar arasında yer alıyor.

ABD Kongresi'nin resmi kaynakları da 5 Mart 2025'te "Doğu ve Batı arasında Türkiye" başlıklı bir oturum yapıldığını doğruluyor. Oturumda Türkiye’nin NATO’daki rolü, jeostratejik konumu ve nadir toprak rezervlerinin gündeme geldiği biliniyordu.

"7 AY SONRA ERDOĞAN MASAYA OTURTULDU"

Yavuzyılmaz, bu toplantıdan yalnızca yedi ay sonra, 25 Eylül 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, komitede planlandığı gibi ABD Başkanı Trump ile bir araya geldiğini belirtti. Yavuzyılmaz, "Ve Trump Erdoğan’dan ne istediyse o pazarlık masasından alarak kalkıyor!" diyerek, görüşmede Türkiye aleyhine sonuçlar doğuran bir pazarlık yapıldığını ima etti.

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme, uluslararası kamuoyunda geniş yer bulmuş, ancak yapılan resmi açıklamalarda nadir toprak elementlerine dair bir anlaşmadan bahsedilmemişti. Görüşmelerin ardından ABD ile "stratejik sivil nükleer işbirliği" konusunda bir mutabakat imzalandığı duyurulmuştu.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımının tamamı şu şekilde: