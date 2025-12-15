TOBB açıkladı: Türkiye hazinenin üstüne oturuyor

TOBB, teknoloji ve enerji alanının vazgeçilmezi olan ve Türkiye'de Eskişehir'de bulunan Nadir Toprak Elementleri için başkanlık kurulmasını istedi.

Küresel güçler arasındaki ticaret savaşlarının merkez üssü artık petrol değil, "kritik mineraller". Çin, ABD ve AB arasındaki rekabet kızışırken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Ankara'ya stratejik bir yol haritası sundu.

MİNERALLER YENİ PETROL HALİNE BÜRÜNÜYOR

2025/02/07/cinin-nadir-toprak-elementleri-rezervi-kesfedildi2.jpg

Elektrikli otomobillerden savunma sanayisine kadar her alanda hayati öneme sahip olan bu elementlerin jeopolitiği değiştirdiğini vurgulayan Kırşan, dünyayı bekleyen tehlikeyi şu sözlerle özetledi:

"Yeni bir sanayi devriminin tam ortasındayız. Bundan sonraki düzen mineral ekonomisine dayalı olacak. Dünya 1970'lerin petrol şoklarına benzer bir maden arzı krizine doğru ilerliyor. Mineraller yeni petrol haline bürünüyor."

ÇİN TEKELİNE KARŞI...

Türkiye'nin maden çeşitliliğinde dünyada 168 ülke arasında 8. sırada olduğunu hatırlatan Kırşan, ülkenin adeta bir hazinenin üzerinde oturduğunu belirtti. Özellikle Eti Maden'in Beylikova'daki tesisine dikkat çeken Kırşan, Çin'in bu alandaki yüzde 90'lık rafinasyon tekeline karşı ABD, Japonya ve Güney Kore gibi teknoloji devi ülkelerle iş birliği yapılması gerektiğini savundu.

3 BAKANLIK TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞMELİ

2025/02/07/turkiye-ab-nadir-toprak-zirvesi-nadir-toprak-elementleri-ve-teknolojik-bagimsizlik-eskisehir-beylikova-nadir-toprak-rezervi-rare-earth-elements-jpg.webp

Kırşan, bu stratejik hamle için devletin yönetim yapısında da değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti. Konunun Enerji, Sanayi ve Milli Savunma bakanlıklarını aynı anda ilgilendirdiğini vurgulayan Kırşan, "Kritik Mineraller Teknoloji Enstitüsü" veya "Kritik Mineraller Başkanlığı" kurulması çağrısında bulundu.

Kırşan önerisini şu sözlerle detaylandırdı:

"Bu sebeple 3 bakanlıktan uzmanlarla oluşan bir komisyon marifetiyle önerilen bu yapının görev tanımları ve mevzuat yönüyle yasal altyapısının kurgulanması Türkiye'ye bu alanda fayda sağlar."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

