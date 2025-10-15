TGRT muhabiri tombik döner fiyatını şikayet etti: Bakanlık 'zaten denetledik" dedi

TGRT muhabiri tombik döner fiyatını şikayet etti: Bakanlık 'zaten denetledik" dedi
Yayınlanma:
Tombik dönerin fiyatının 615 lira olması tartışma yarattı. Fiyata tepkilerin çığ gibi büyüdüğü sosyal medyada tüketiciler fiyatı yüksek bulurken sektör maliyetleri gösterdi. TGRT Muhabiri ise Ticaret Bakanlığı'nı etiketleyerek denetim istedi ancak bakanlık "Zaten denetledik" dedi.

Sosyal medyada paylaşılna bir içerikte, internetten yemek siparişinde bir firmanın 80 gram et döneri 615 TL’ye satması tartışma yarattı. Tüketiciler fiyatın yüksek olduğunu söyleyip tepki gösterdi ve boykot çağrısı yaptı. Ancak tartışmaya katılan işletme sahipleri maliyetleri göstererek fiyatları savundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

doner-fiyat.jpg

Paylaşımlar sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, restoranın kira, fatura, komisyon ve personel giderlerini göz önüne alarak fiyatı makul bulurken, çoğu kişi 615 TL’nin döner için kabul edilemez bir rakam olduğunu dile getirdi.

TEPKİLER SONRASI İNDİRİM YAPTI2023/11/06/doner.jpg

Tepkiler üzerine restoran, tüm ürünlerde %20 indirim yapma kararı aldı.

Kullanıcılar, yüksek fiyatlı döneri boykot etme çağrısı yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tepki gösterilince fiyat düşürülebiliyormuş. Herkes destek olmalı, ahlaksız esnafa ders verelim. Döner 100 TL olsa bile dışarıdan yemeyelim” ifadelerini kullandı.

TGRT HABER MUHABİRİ BAKAHNLIĞA ŞİKAYET ETTİ AMA...

Söz konusu işletmeye ait ilk fiyatların yer aldığı paylaşımı alıntılayan TGRT Haber Muhabiri Şevval İskander Ticaret Bakanlığı’na Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ı etiketleye4rek “Kasapta etin kilosu 800 lira, bu restoranda 80 gram döner 615 TL. Dükkan, çalışan, malzeme giderleri eklenmiş olsa bile fiyat bu kadar fahiş olmamalı” diye işletmeyi şikayet etti.

tombikdoner.png

Bekir Kaplan ise muhabire verdiği cevapta, söz konusu işletmeleri Türkiye genelinde denetime aldıklarına ilişkin yakın zamanlı bir haberi paylaştı:

"Son günlerde vatandaşlarımızdan özellikle gıda piyasalarında haksız fiyat artışlarına ilişkin üç konuda yoğunlaşan bildirimler bizlere ulaşmakta.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil, rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla, yoğun bildirim aldığımız

1 Döner sektöründeki fiyatlamalar,
2 Damacana su satış fiyatları,
3 Süt ve süt ürünleri piyasasındaki fiyat hareketleri
konularını da yakından takip etmekteyiz ve ülke genelinde denetimlerimiz titizlikle sürmekte.

Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açabilecek her türlü haksız fiyat artışı, stokçuluk ve manipülatif uygulama karşısında gerekli idari işlemler kararlılıkla uygulanacaktır.

Denetim sonuçları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"ASIL SORUN İŞLETME DEĞİL HÜKÜMET POLİTİKALARI"

Nurhan Çetinkaya ise İskender’in paylaşımını alıntılayarak, fiyatın yüksek bulunması durumunda restoranın maliyetleri düşürmek için neler yapabileceğini detaylı bir şekilde sıraladı. Çetinkaya, özetle: “Pahalı geliyorsa döneri dışarıda yemek yerine evde hazırlamak daha mantıklı. Asıl sorun işletme değil, hayatı pahalılaştıran hükümet politikalarıdır” ifadelerini kullandı

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Ekonomi
'Arjantin gibi olur muyuz?' diyorduk: Mahfi Eğilmez'in paylaştığı tablo 'eyvah' dedirtti
'Arjantin gibi olur muyuz?' diyorduk: Mahfi Eğilmez'in paylaştığı tablo 'eyvah' dedirtti
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
2026'da işsizlik maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?