Tesla, Türkiye'de bu modeli abonelikle satacak

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'deki araç sahiplerini ve otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren çok kritik bir strateji değişikliğine gitti. Şirket, uzun süredir merakla beklenen Full Self-Driving (FSD) / Tam Otonom Sürüş sistemiyle ilgili Türkiye’deki yeni abonelik modelini resmen duyurdu. 21 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni karara göre; FSD özelliği artık yalnızca aylık abonelik sistemi üzerinden satın alınabilecek.

228 BİN TL'LİK PEŞİN SATIŞ MODELİ TARİHE KARIŞTI

Tesla'nın aldığı bu yeni karar, kullanıcıların sisteme erişim biçimini kökten değiştiriyor. Değişikliğin detayları ve yeni paket düzenlemesi şu şekilde:

Abonelik Sistemine Geçiş: Daha önce Tesla kullanıcıları, FSD paketine yaklaşık 228 bin TL’yi aşan tek seferlik peşin bir ödeme yöntemiyle ömür boyu sahip olabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu model tamamen kaldırıldı.

Geliştirilmiş Otopilot (EAP) İptal Edildi: Tesla seçenekleri sadeleştirme yoluna gitti. Standart Otopilot ile FSD arasında köprü görevi gören "Geliştirilmiş Otopilot" (EAP) paketi de artık satıştan kaldırıldı. Kullanıcıların önünde artık sadece iki seçenek var: Standart Otopilot veya FSD aboneliği.

Avrupa pazarında, özellikle Hollanda'da bazı araçların standart otopilot bile olmadan sadece adaptif hız sabitleyiciyle teslim edilmeye başlandığı öğrenilirken, benzer bir "özellik kısma" politikasının ilerleyen süreçte AKP hükümetinin mevzuat düzenlemelerine göre Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

İŞTE TESLA FSD 2026 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Tesla Türkiye, peşin satışı yasaklayan yeni dönemin aylık abonelik bedellerini de resmi olarak ilan etti:

Paket Türü Aylık Abonelik Ücreti

Yeni FSD Aboneliği (Sıfırdan Alacaklar İçin) 4.990 TL

Eski EAP Sahiplerine Özel İndirimli FSD Geçişi 2.495 TL

PARAYI ÖDESENİZ BİLE SİSTEM HENÜZ TAM AKTİF DEĞİL!

Şirket, daha önce EAP (Geliştirilmiş Otopilot) paketini peşin satın almış olan eski kullanıcılarını mağdur etmeyerek onlara yüzde 50 avantajlı bir geçiş fiyatı sunmuş oldu.

Tesla'nın aylık 4.990 TL olarak belirlediği bu ücret tüketici çevrelerinde tartışma yaratırken, uzmanlardan çok önemli bir teknik uyarı geldi. Tesla’nın “Full Self-Driving Kabiliyeti” olarak tanımladığı bu en üst düzey otonom sürüş teknolojisi, Türkiye’de henüz tam kapasiteyle çalışmıyor.

Sistemin vaat ettiği tüm şerit değiştirme, tabelalara göre dur-kalk yapma ve tam otonom navigasyon özelliklerinin tamamen yasal olarak devreye alınabilmesi için hem Tesla'nın Türkiye yollarına özel yazılım testlerini tamamlaması hem de Türkiye’deki resmi düzenleyici kurumların yasal onayları vermesi gerekiyor.

Bu nedenle kullanıcılar bugünden itibaren aylık abonelik ücretini ödemeye başlasalar bile, sistemin tüm otonom yeteneklerini hemen kullanamayacaklar.