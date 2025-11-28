Tam 300 bin restoran hazırlık yapıyor! Boykota gidiyorlar!

Artan maliyetler ve fahiş komisyon oranlarına karşı restoran işletmecileri isyan bayrağını çekti. Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarına savaş açarak yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu. Bingöl, komisyonların düşürülmemesi halinde 300 bin işletmenin sistemden çıkacağı tehdidinde bulundu.

"ADI KONULMAMIŞ BİR PROTESTO"

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, CNBC-e’ye yaptığı açıklamalarda, sektörün içinde bulunduğu darboğazı ve başlattıkları mücadeleyi anlattı. Hayat pahalılığı ve son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarının sektöre büyük darbe vurduğunu belirten Bingöl, “Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” diyerek vatandaşın tepkisini dile getirdi.

Zehirlenme haberlerinin etkisiyle bazı işletmelerde iş kaybının yüzde 90'a ulaştığını vurgulayan Bingöl, asıl mücadelenin ise perde arkasında online platformlarla yürütüldüğünü söyledi. Yüzde 40'ı bulan komisyon oranlarının kabul edilemez olduğunu savunan Başkan, bu oranların makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti.

"GELİN BİZDEN ALIN, YÜZDE 20 UCUZA YİYİN"

Bingöl, vatandaşa doğrudan restoranlardan sipariş verme çağrısında bulundu. Platformların kestiği yüksek komisyonların fiyatlara yansıdığını belirten Bingöl, “Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şu an bir liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böylece vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak” dedi.

"300 BİN İŞLETME SİSTEMDEN ÇIKAR"

Restoran sahiplerinin kararlılığını vurgulayan Bingöl, online platformlara ültimatom verdi. Sektörün kendi sipariş ağını kurmaya hazırlandığını belirten Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Online platformlara sesleniyorum. Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar.”

Bingöl, başlatmayı düşündükleri boykot sürecinde vatandaşlardan da destek beklediklerini sözlerine ekledi.