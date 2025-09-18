Suriyeliler Afganlar derken bir onlar eksikti: Bakan Libyalıları açıkladı

Bakan Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla birçok adımın atıldığını ifade etti.

Bolat şöyle konuştu:

“15 Eylül’den itibaren Libya vatandaşları için uzun vadeli, çoklu giriş hakkı tanıyan ve vize sürecini kolaylaştıran bir sistem hayata geçti. Bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU VE YOL HARİTASI

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısının Nisan ayında Trablus’ta yapıldığını, bugünkü görüşmenin ise ikinci toplantı olduğunu belirtti. Bu görüşmelerin sonucunda, müteahhit firmalar ve işverenlerle ilgili görüşmelere dair bir yol haritası oluşturularak protokol imzalandığını aktardı.

Bolat, iki ülke arasında derin ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin bulunduğunu vurguladı.

TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE KOŞUYOR

İki ülke arasındaki ticaret verilerine değinen Bolat, şunları söyledi:

“2025’in ilk 8 ayında karşılıklı ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı. Yılı en az 4 milyar dolarla kapatmayı, 2026’da ise bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz.”

Libya’nın Türkiye açısından müteahhitlik sektörü için tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bolat, Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki ilk projelerine 1972 yılında Libya’da başladığını, bugüne kadar ise 641 projeyle toplamda 31,5 milyar dolarlık iş üstlenildiğini ifade etti.

ENERJİ, EĞİTİM, TURİZM VE SAĞLIKTA YENİ FIRSATLAR

Bolat, Libya ile eğitim, sağlık, turizm ve enerji başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliklerinin sürdüğünü vurguladı. Libya’nın dünyanın en kaliteli petrolünü ürettiğini söyleyen Bolat, enerji sektöründe de ticaretin güçlü şekilde devam ettiğini kaydetti.

Tarım, balıkçılık, madencilik ve yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar) alanlarında da iş birliği fırsatlarının olduğunu belirten Bolat, 2009’dan bu yana yapılamayan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının Aralık 2025’te yapılması önerisinde bulunduklarını açıkladı.

JETCO ANLAŞMASI İSTANBUL’DA İMZALANACAK

Ticaret Bakanı, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kurulmasına yönelik anlaşmanın da önümüzdeki günlerde İstanbul’da imzalanacağını bildirdi. Bolat, Ortak Çalışma Grubu’nun özellikle Libya’daki iç savaş sürecinde inşaat sektöründe ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için aktif çalışacağını ifade etti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’nın istikrarı, huzuru ve kalkınması için büyük gayret gösterdiğini sözlerine ekledi.

ŞEHUHİ: PETROL SEKTÖRÜNDE TÜRK FİRMALARI İÇİN YENİ FIRSATLAR VAR

Toplantıya katılan Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, Türkiye ile Libya arasında uzun yıllara dayanan güçlü bağlar olduğunu ifade etti.

Şehubi, iki ülke arasında haftada 50 uçuşun gerçekleştiğini ve yeni uçuş hatlarının açılması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Ulaştırma projelerinin geliştirilmesi için iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Şehubi, Türk firmaları için Libya'da özellikle petrol sektöründe yeni yatırım imkanlarının ortaya çıktığını söyledi.

“Hayata dönüş” programı kapsamında başlatılan yeni projeler hakkında da bilgi veren Şehubi, bu çalışmaların hastane inşaatlarından yol altyapılarına kadar geniş bir alanı kapsadığını ve bu projelerin bir kısmının Türk şirketleri tarafından yürütüldüğünü aktardı.