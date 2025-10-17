Stellantis alarmda! Meloni Çin’e yeşil ışık mı yaktı ?

Yayınlanma:
Otomotiv pazarı değişti ve pazara yeni yabancı devler katıldı. Stellantis zor günler geçirirken, Avrupa'da, özellikle İtalya'da göz kamaştırıcı endüstriyel güce sahip devler ortaya çıkıyor.

Tüm otomotiv endüstrisindeki kriz, Stellantis Grubu'nu çökertiyor. İtalyan otomobil endüstrisinin iki ikonu Maserati ve Alfa Romeo'nun olası satışı sır değil ve Exor, La Stampa ve La Repubblica gazetelerini de satmayı düşünüyor. Bir tarafta bürokrasi, diğer tarafta Çin pazarının baskısı altında, uçurumun kenarındaki Stellantis'in bir numarası, kendini inatçı ve tehlikeli bir mengenenin içinde sıkışmış buluyor.

MELONİ'NİN TERCİHİ:

Bu tünelden nasıl çıkılacağını söylemek zor. Şirket içinde bir nöbet değişimi yaşandı. Antonio Filosa, Tavares'in ayrılışından sonra mucizeyi gerçekleştiren yeni CEO oldu. Durum karmaşık ve yeni üretim, Grubu küllerinden kurtarmaya yetmeyecek gibi görünüyor. Grup, Çin markalarının Avrupa'ya ve hatta İtalya'ya girişini destekleyen bir Avrupa politikasından duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirdi.

ÇİN MAJÖRLERİNİN GELİŞİ

byd-30-09-2025-fuoristrada-it.jpeg

Tesla ile rekabet eden Çinli bir dev olan BYD'nin İtalya'ya açılabileceği haberi yeni ortaya çıktı. Shenzhen merkezli marka, çok sayıda akülü aracın büyük ölçekli üretimi sayesinde İtalya'daki Stellantis Grubu'na doğrudan rakip olabilir. Bu araçlar Avrupa Komisyonu tarafından büyük beğeni topluyor ve rekabetçi fiyatları ve çarpıcı stillere sahip yenilikçi tasarımları sayesinde Avrupa'da büyük bir başarı elde ediyor.

Stellantis tehdidin farkında ve BYD Çin'de bir numara olsa da , Avrupa'da başarıya aç ve ülke genelinde fabrikalar kurarak büyümek için büyük bir istek duyuyor. Çinli şirket, dağıtımını bayilikler aracılığıyla yapmakla sınırlı tutmayıp, daha fazlasını yapmayı tercih ediyor. Doğal olarak, hükümet de şirketlerin kapandığı ve gençlerin sıklıkla memleketlerini terk edip yurt dışında çalıştığı bir ülkede iş fırsatları görüyor. Küreselleşme birçok olguyu beraberinde getiriyor; bunlardan biri de ülkemizde büyük ölçekli yatırım fırsatları gören yabancı şirketlerin çapraz tozlaşması. Küçük bir şirketin battığı yerde, badem gözlü bir başkası doğuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

