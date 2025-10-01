Starbucks'ta neler oluyor?

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks en güçlü olduğu şehirde, New York'ta 54 şubesini kapattı. Ancak kapanmalar bununla sınırlı değil...

ABD merkezli kahve devi Starbucks son zamanlarda "Neler oluyor?" sorusunu sorduracak kapanmalara sahne oluyor. Kahve zinciri en güçlü olduğu New York City'de 54 şubesini kapattı.

New York City, kapanışların en sert vurduğu yer olurken aynı zamanda şirketin en güçlü olduğu bölge. Şehrin beş ilçesindeki 54 şube kepenk indirirken, Upper East Side, Greenwich Village, Midtown ve Financial District gibi önemli bölgelerdeki mağazaların kapanması hem çalışanlarda hem de şehir yönetiminde tepki yarattı.

New York Tüketici ve İşçi Koruma Departmanı Komiseri Vilda Vera Mayuga, Starbucks’a gönderdiği uyarı mektubunda, kapanışların iş kanunlarına aykırı olabileceğini belirtti:

“Starbucks, New York City şubelerindeki çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini ihlal etmeye hazır görünüyor.”

Mayuga, yasalar gereği işten çıkarılan çalışanların kapanan mağazalara yakın bölgelerdeki yeni iş ilanlarına öncelikli olarak başvurma hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Şirketten, iş kanunlarına nasıl uyacağına ilişkin yanıt vermesi için Cuma gününe kadar süre tanındı.

STARBUCKS'TA NELER OLUYOR? NEDEN KEPENK İNDİRİYOR?

Starbucks, son dönemde hem piyasa rekabeti hem de işçi hareketleri nedeniyle baskı altında:

McDonald’s, Wisconsin ve Colorado’da 500 mağazada yeni içecek konsepti test ederek pazarda Starbucks’ın karşısına güçlü bir rakip olarak çıktı.

Fast food zincirlerinin artan çeşitliliği kahve zincirinin pazar payını daraltıyor.

Starbucks United sendikasının yürüttüğü kampanyalar sonucunda 650 mağazada toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika, bunlardan 59’unun kapatılma hedefinde olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, kahve fiyatlarındaki ciddi artış da tüketici talebini baskılıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

