Starbucks’tan kapanma ve işten çıkarma kararı

Starbucks’tan kapanma ve işten çıkarma kararı
Yayınlanma:
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılandırma planı doğrultusunda Kuzey Amerika’daki bazı şubelerini kapatacağını ve çalışan sayısını azaltacağını açıkladı.

Starbucks, yeniden yapılandırma planı doğrultusunda Kuzey Amerika’daki bazı şubelerini kapatacağını ve personel sayısını azaltacağını duyurdu.

Firma, söz konusu planına dair ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirimde bulunurken, şirketin yönetim kurulunun "Starbucks'a Dönüş" stratejisi kapsamındaki yeniden yapılandırma planına onay verdiğini bildirdi.

Starbucks ücretsiz oda açıyorStarbucks ücretsiz oda açıyor

UYGUN PERFORMANS GÖSTERMEYEN DÜKKANLAR KAPATILACAK

Bildirimde şirketin, bu stratejinin bir parçası olarak mevcut portföyünü incelediği, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve uygun finansal performans göstermeyen kahve dükkanların kapatılması kararının alındığı belirtildi.

Bildirimde, şirketin kahve dükkanlarına ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik verirken, destek organizasyonunu da yeniden yapılandıracağı belirtildi.

'Starbucks satılıyor' iddiasına açıklama geldi'Starbucks satılıyor' iddiasına açıklama geldi

YÜZDE 90'I KUZEY AMERİKA İŞİNE AİT

Dükkan kapanışlarının çoğunun bu mali yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilen bildirimde, "Şirket, dükkan kapanışları, destek organizasyonunun dönüşümü ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ilgili olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetin ortaya çıkacağını tahmin ediyor ve bu maliyetin yüzde 90'ı Kuzey Amerika işine ait." ifadesi kullanıldı.

Bildirimde, toplam yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 150 milyon dolarının çalışanların ayrılma tazminatları, yaklaşık 400 milyon dolarının şirket tarafından işletilen mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, yaklaşık 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan mağaza kapanışları nedeniyle oluşacak maliyetleri içereceğinin tahmin edildiği belirtildi.

900 PERSONEL ETKİLENECEK

Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara konuya ilişkin yazdığı mektupta, Kuzey Amerika'daki şirket tarafından işletilen toplam dükkan sayısının 2025 mali yılında yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi.

Perakende harici personel sayısını ve giderleri daha da azaltacaklarını belirten Niccol, bunun yaklaşık 900 perakende harici pozisyonu ortadan kaldırmayı da içerdiğini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Türkiye
‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor
‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor
Bolvadin'de sessiz ağaç kesimi: Vatandaşlar tepkili
Bolvadin'de sessiz ağaç kesimi: Vatandaşlar tepkili