Son dakika | TÜİK açıkladı: Türkiye'de 3 milyondan fazla işsiz var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül dönemine ilişkin iş gücü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, ülkedeki işsizler ordusu 3 milyon 10 bin kişi olarak kaydedilirken, işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde sabit kaldı. Kadınlar ve gençler arasındaki yüksek işsizlik oranları dikkat çekerken, sanayi sektöründe 147 bin kişilik istihdam kaybı yaşanması endişe yarattı.

İŞSİZLİK YÜZDE 8,5'TE ÇAKILI KALDI

TÜİK verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişiye geriledi. Ancak bu düşüşe rağmen işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,0 olarak hesaplanırken, kadınlarda ise yüzde 11,2'ye ulaşarak makasın ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi.

İSTİHDAM ARTSA DA ORAN DEĞİŞMEDİ

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye yükseldi. Ancak bu artışa rağmen istihdam oranı yüzde 49,0'da sabit kaldı. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,2 olarak kayıtlara geçerken, kadınlarda bu oran yüzde 32,1'de kaldı.

İŞGÜCÜNE KATILIMDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yılın üçüncü çeyreğinde işgücü, önceki çeyreğe göre 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişiye ulaştı. Buna karşın işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık bir azalış göstererek yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2 iken, kadınlarda ise yüzde 36,2'de kaldı.

GENÇLER ARASINDA İŞSİZLİK ALARMI SÜRÜYOR

Ülkenin geleceği olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, 0,5 puanlık bir azalışa rağmen yüzde 15,3 gibi yüksek bir seviyede kaldı. Bu yaş grubunda işsizlik erkeklerde yüzde 11,7 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 21,8'e tırmanarak genç kadınların iş bulmadaki zorluğunu gözler önüne serdi.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE KAN KAYBI, HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Sektörlere göre istihdam dağılımı incelendiğinde, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin, inşaat sektöründe 40 bin, hizmet sektöründe ise 159 bin kişi arttı. Buna karşılık, üretimin bel kemiği olan sanayi sektöründe 147 bin kişilik ciddi bir istihdam kaybı yaşandı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdamda olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,4 saatlik bir artışla 42,5 saat olarak gerçekleşti.