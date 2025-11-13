TÜİK tek tek açıkladı! İşte Türkiye’den en çok ev alan ülke vatandaşları

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut el değiştirdi. Konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. İstanbul, 26 bin 305 konutla en çok satışın yapıldığı il olurken İstanbul’u, Ankara 14 bin 681 ise ve İzmir 8 bin 678 ile takip etti. En az satış yapılan şehirler ise Ardahan (86), Bayburt (135) ve Tunceli (143) olarak açıklandı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ!

Ocak-ekim döneminde konut satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 arttı ve 1 milyon 293 bin 33’e ulaştı.

Ekim ayında ipotekli konut satışları ise, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı ve 23 bin 527 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,3 olarak açıklandı. Ocak-ekim döneminde ipotekli satışlar yüzde 64 artarak 186 bin 20’ye yükseldi. Bu dönemde 5 bin 919 ipotekli satış ilk el konut olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI!

İlk el konut satışları ekim ayında yüzde 4,9 düşüşle 54 bin 866 oldu ve bu satışlar toplam satışların yüzde 33,4’ünü oluşturdu. Yılın ilk on ayında ilk el satışlar yüzde 10,9 arttı ve 397 bin 507’ye yükseldi.

İkinci el konut satışları ise ekim ayında yüzde 1,8 artarak 109 bin 440 olarak gerçekleşti ve toplam satışlarda yüzde 66,6 pay aldı. Ocak-ekim döneminde ikinci el satışlar yüzde 18,8 artarak 895 bin 526’ya ulaştı.

TÜRKİYE’DEN EN ÇOK EV ALANLAR RUSYA VATANDAŞI!

Yabancılara yapılan satışlar ise, ekim ayında yüzde 0,8 azalarak 2 bin 106’ya geriledi. Bu satışların toplam içindeki payı ise yüzde 1,3 olurken en fazla satış Antalya (729), İstanbul (725) ve Mersin (192) illerinde yapıldı.

Ekim ayında yabancılara en çok konut satışının yapıldığı ülkeler ise sırasıyla Rusya Federasyonu (315), Almanya (191) ve İran (172) oldu. Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 11,3 azaldı ve 17 bin 50 olarak kaydedildi.