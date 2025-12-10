Şimşek'ten sanayiciye destek mesajı

Sanayi üretim verilerine ilişki değerlendirmesinde Mehmet Şimşek sanayiciye destek mesajı verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya göre düşüş yaşadı.

Ekim 2025 dönemine ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini göre sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0,8 oranında azalarak negatife döndü. Yıllık bazda ise baz etkisinin de katkısıyla yüzde 2,2'lik sınırlı bir artış kaydedildi.

İMALAT SANAYİNDE KAN KAYBI

Ekonominin kalbi sayılan alt sektörlerdeki aylık değişimler, tablonun ciddiyetini gösteriyor. Ekim ayında sanayinin bel kemiği olan imalat sanayi sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında küçüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise verilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek kısmi gerilemeyi kabul ederek sanayiciye destek mesajı verdi:

X'ten yaptığı paylaşımda Şimşek şunları kaydetti:

"Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi.

Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor.

Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."

SANAYİCİ İSYANDAYDI

Yaşanan daralma, sanayicinin önünü görmekte zorlandığını ortaya koyarken, sektör bir süredir iktidara sesini duyurmaya çalışıyordu. Sanayiciler son aylarda, "enflasyonun yükünü artık taşıyamadıklarını" belirterek iktidara isyan bayrağı çekiyordu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

