Şimşek Amerika'da: Yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonominin kalbi New York’ta yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. Citigroup ve JPMorgan gibi devlerin ev sahipliğinde yatırımcılarla buluşacak olan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşecek.

Türkiye ekonomisinin direksiyonundaki isim Mehmet Şimşek, Washington’daki G20 ve IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde durağını New York olarak belirledi. Bakanın bu ziyareti, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının arttığı ve küresel petrol fiyatlarının 100 dolara dayandığı kritik bir döneme denk gelmesiyle stratejik bir önem taşıyor.

CİTİGROUP VE JPMORGAN İLE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Bakan Şimşek’in New York programı, dünya finans devlerinin ajandasına girmiş durumda. Temasların öne çıkan başlıkları şunlar:

Citi ve TAİK İşbirliği: Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edilen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Şimşek, dev yatırımcılara Türkiye’deki yatırım iklimini anlatacak.

Zirve Görüşmesi: Şimşek, Citigroup Başkanı ve CEO'su Jane Fraser ile baş başa bir görüşme gerçekleştirerek doğrudan finansman olanaklarını değerlendirecek.

JPMorgan ve MÜSİAD Buluşması: JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında düzenlenen toplantıda ise reel sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek Türkiye’nin ihracat kapasitesi ve üretim gücü vurgulanacak.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞECEK!

Bakan Şimşek’in New York mesaisinde belki de en zorlu görüşmeleri uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle yapacağı toplantılar olacak.

Şimşek, New York temasları kapsamında sadece kurumsal devlerle değil, önde gelen küresel yatırım fonlarının temsilcileriyle de bir araya gelerek Türkiye'ye doğrudan sermaye girişi sağlamayı hedefliyor.

