SGK Uzmanı Karakaş duyurdu: Temmuz zammı için kulislerde konuşulanlar sızdı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak yasal maaş güncellemesine kilitlenmiş durumda. Ocak 2026'da yapılan yüzde 12,19'luk artışın yüksek enflasyon ve çarşı-pazardaki fiyat hareketleri karşısında şimdiden eridiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara koridorlarında konuşulan en son rakamları ve senaryoları masaya yatırdı. Karakaş, emeklinin cebine kesin olarak girecek net rakamı açıklarken, "en düşük emekli maaşı" ile ilgili tehlikeye de dikkat çekti.

YÜZDE 14,64 ARTIŞ KESİNTİSİZ HAK OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi verilere göre, emeklilerin Temmuz ayında alacağı zammın büyük bir kısmı şimdiden netleşti. Ocak, şubat ve mart aylarının kümülatif toplamı olan yüzde 10,04'lük enflasyon faturasına, nisan ayındaki yüzde 4,18'lik veri de eklendi.

Böylece 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. İsa Karakaş, bu rakamın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artık yasa gereği kesinleştiğini ve tartışmaya kapalı bir amme alacağı hükmünde olduğunu vurguladı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN NET ORAN

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve küresel finans kurumlarının projeksiyonlarını harmanlayan Karakaş, önümüzdeki mayıs ve haziran aylarına ilişkin tahminler doğrultusunda Temmuz zammının nihai sınırlarını çizdi:

Piyasa Beklentisi: Mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52'lik enflasyon tahminleri işletildiğinde, kümülatif artış yüzde 18,58 seviyesine ulaşıyor.

En Kötü Senaryo: Sınır boylarındaki jeopolitik riskler, savaş durumu ve dış faktörler göz önüne alındığında bile Temmuz ayındaki maaş güncellemesinin yüzde 17,5’tan az, yüzde 19,5’tan fazla olamayacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ UYGULAMASI KALKIYOR MU?

Emekliler için asıl büyük belirsizlik ise taban maaş uygulamasında yaşanıyor. Ankara kulislerinin dehlizlerinden sızan bilgilere göre, iktidarın "en düşük emekli maaşı" uygulamasını tamamen sonlandırma planı masada.

Karakaş, kulislerde konuşulan bu radikal senaryonun risklerini şu sözlerle aktardı:

"Hükümetin bu uygulamayı tamamen sonlandırıp sadece dar gelirli ve sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır. Yaklaşan seçimler öncesi siyasi iradenin bu toplumsal riski göze alıp alamayacağı ise büyük bir muamma."

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Temmuz ayında yasal enflasyon farkının üzerine bir refah payı ya da seyyanen artış eklenip eklenmeyeceği sorusuna ise İsa Karakaş olumsuz yanıt verdi. Bölgesel savaşın getirdiği küresel belirsizlikler, bütçe disiplini ve sıkı para politikası gerekçeleri nedeniyle ekonomi yönetiminin ilave bir iyileştirmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Ufukta, yasa gereği verilmesi mecbur olan enflasyon farkı dışında ekstra bir destek paketi şimdilik görünmüyor.