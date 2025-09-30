Şeker pancarı alım fiyatları belli oldu

Son dakika açıklaması... Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi dahil olmak üzere ton başına 2 bin 975 TL olarak belirlendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (TürkŞeker) yeni dönem pancar alım fiyatına ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada, şekerin yalnızca sofralara tat katmadığı; tarım, sanayi, istihdam ve bölgesel kalkınmada da önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primiyle birlikte 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bu kararın, şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

YÜKSEK GİRDİ RAHATSIZLIĞI

Türkiye’nin stratejik gıda ürünlerinden biri olan şeker pancarında üreticiler uzun zamandır alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyordu. Ancak yüksek girdi fiyatları nedeniyle ülke genelinde ürericilerde rahatsızlık mevcut.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

