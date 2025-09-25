Konya Şeker'de gübre skandalı! Çiftçilere dağıtıldı, zarar ediyorlar!

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşlarından biri olan ve bünyesinde TORKU gibi dünya çapında tanınan bir markayı barındıran Konya Şeker’de sahte gübre skandalı ortaya çıktı. Laboratuvar incelemeleri, Ereğli PANKO şubesinde çiftçilere dağıtılan gübrelerin sahte olduğunu gözler önüne serdi.

ÇİFTÇİYE BİR DARBE DE SAHTE GÜBREDEN GELDİ

Zirai don ve yükselen maliyetler nedeniyle üretimde zorlanan çiftçiler, bu kez sahte gübreyle karşılaştı. Ereğli PANKO’dan alınan gübrelerin yağmurlama sistemlerinde tıkanmalara yol açtığı, tam çözünmediği ve toprağın üzerinde parçacıklar halinde kaldığı iddia edildi. Bazı üreticilerin, gübre içindeki çözünmeyen maddeleri bıçakla kestiğinde plastik benzeri maddelerle karşılaştıkları öne sürüldü.

LABORATUVAR İNCELEMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelerin artması üzerine Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, depolardan numune aldı. Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlarda yapılan analizlerde, gübrelerdeki besin değerlerinin etiketlerde belirtilenden çok daha düşük olduğu belirlendi.

Sonuçlara göre; yüzde 13 olması gereken toplam azot değeri yalnızca yüzde 5,7, yüzde 11 olarak belirtilen üre azotu yüzde 3,4, yüzde 24 yazan suda çözünür fosfor ise yüzde 4,7 seviyesinde çıktı. Yüzde 12 olması gereken potasyum değeri yüzde 4,5’e, yüzde 0,1 olarak belirtilen çinko ise yüzde 0,005’e kadar düştü. Raporun sonunda “Etiket beyanına uygun değildir” ifadesi yer aldı.

Benzer vakaların yalnızca Ereğli ile sınırlı kalmadığı, birçok ilçede aynı sorunların yaşandığı iddia edildi.

CHP’DEN TEPKİ: ÇİFTÇİLER ZARARA UĞRADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin genel merkezinde pancar üreticileriyle yaptığı toplantıda duruma tepki gösterdi. Adem, çiftçilerin Pankobirlik’ten aldıkları gübrelerin analiz sonuçlarının etiket değerlerinin çok altında çıktığını vurguladı.

Adem açıklamasında şu tepkiyi gösterdi:

“Geçtiğimiz aylarda TÜRKŞEKER üzerinden 100 bin tonluk gübre ihalesi yapılmıştı. İhaleyi kazanan üç firmadan biri olan ANKAFERT’in tescili bulunmadan ihaleye girdiği, yaklaşık 150 milyon TL’lik gübreyi Pankobirlik’e sattığı biliniyordu. Bu ürünler Eskişehir, Yozgat, Burdur ve Ankara’daki kooperatifler aracılığıyla çiftçilere dağıtıldı. Şimdi ise üreticiler verim kaybı nedeniyle büyük zarara uğruyor”

CHP’li Adem, Pankobirlik’in gerekli denetimleri yapmadan bu gübreleri çiftçiye sattığını belirterek, yetkilileri ve savcıları göreve çağırdı.