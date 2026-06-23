Sadece 4 soruyla kendinizi koruyun: İnternette dolandırılmaktan nasıl kaçınılır?
Gerçeği manipülasyondan nasıl ayırt edebilirsiniz? Yanlış bilgi neden güvenilir haberlerden daha hızlı yayılıyor? Ve sosyal medya dünyasında dezenformasyona karşı etkili bir şekilde savunma yapmak hala mümkün mü?
Güvenlik uzmanlarının vurguladığı gibi, dezenformasyon sorunu bugün neredeyse her internet kullanıcısını etkiliyor. Uzmana göre, yanlış içerik alıcıların yeteneksiz olmasından dolayı değil, dezenformasyon yaratıcılarının insan duygularını çok iyi anlamasından ve bunları yönetmesinden dolayı yayılıyor.
Korku, öfke, kızgınlık veya tehdit duygusu uyandıran içerikler genellikle daha geniş kitlelere ulaşır ve kullanıcılar tarafından kitlesel olarak paylaşılır. Bu nedenle, manipülasyona karşı kendimizi savunmanın ilk adımı, belirli bir bilginin bizde neden bu kadar güçlü bir tepkiye yol açtığını durup düşünmek olmalıdır.
HIZ TUZAĞI VE BİLGİ KAYNAĞINI DOĞRULAMA
Uzman, internet dünyasının hızı ödüllendirdiğine dikkat çekti. Kullanıcılar genellikle önlerine düşen içeriği doğrulama fırsatı bulamadan, refleksel olarak paylaşıyorlar. Uzmana göre, dezenformasyonla mücadeledeki en temel araçlardan biri, bilgi kaynağını kontrol etme alışkanlığını kazanmaktır.
Uzmanlar, şüpheli durumlarda kendimize şu basit soruları sormamızı öneriyor:
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İçeriği tam olarak kim yayınlıyor?
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Sunulan veriler ve iddialar nereden geliyor?
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Bu bilgiler diğer güvenilir ve bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanıyor mu?
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İncelenen materyal ya da görseller bağlamından koparılmış mı?