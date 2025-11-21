Reel sektörün döviz açığı belli oldu

Finans sektörü dışında kalan firmaların net döviz pozisyonu açığında Eylül ayı itibarıyla gerileme kaydedildi. Bir önceki aya kıyasla 979 milyon dolarlık bir iyileşme gösteren açık, 182,37 milyar dolar seviyesine indi.

BORÇ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu"nun Eylül 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, Ağustos 2025 dönemine kıyasla varlık kalemlerinde 3 milyar 368 milyon dolarlık, yükümlülüklerde ise 2 milyar 389 milyon dolarlık bir artış gözlemlendi. Bu değişimler sonucunda Net Döviz Pozisyonu Açığı, 182 milyar 366 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 979 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi.

MEVDUATLAR ARTTI, İHRACAT ALACAKLARI AZALDI

Varlıkların alt kalemleri incelendiğinde; yurt içi bankalardaki mevduat hesaplarının 2 milyar 114 milyon dolar, yurt dışına yapılan doğrudan sermaye yatırımlarının 850 milyon dolar arttığı görüldü. Türev varlıklar 619 milyon dolar, menkul kıymetler ise 126 milyon dolar yükseliş kaydetti. Buna karşılık, ihracat alacaklarında 342 milyon dolarlık bir düşüş yaşandı.

Yükümlülük cephesinde ise; yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 140 milyon dolar, yurt dışı kaynaklı nakdi krediler 552 milyon dolar ve türev yükümlülükler 388 milyon dolar artış gösterdi. İthalat borçlarının ise 691 milyon dolar azaldığı tespit edildi.

KISA VADELİ DÖVİZ POZİSYONU FAZLASI BÜYÜDÜ

Borçlanmanın vade yapısına bakıldığında; yurt içinden sağlanan uzun vadeli kredilerin 1 milyar 821 milyon dolar arttığı, kısa vadeli kredilerin ise 319 milyon dolar yükseldiği belirlendi. Yurt dışı kredilerde ise kısa vadeli olanlar 544 milyon dolar azalırken, uzun vadeli kredilerde 405 milyon dolarlık artış yaşandı.

Eylül 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 140 milyar 992 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 131 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tabloyla birlikte "Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası", Ağustos ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 9 milyar 80 milyon dolara ulaştı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 olarak hesaplandı.