PPK özeti yayımlandı: Enflasyonu etkileyen iki kalem oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) özetini yayımladı. Raporda, gıda ve hizmet fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıları sürdürdüğü belirtildi.

HİZMET VE GIDA FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKİYOR

11 Eylül’de gerçekleştirilen PPK toplantısının ardından yayımlanan özetlerde, enflasyon üzerindeki baskıların özellikle hizmet ve gıda kalemlerinden kaynaklandığı vurgulandı. Gıda fiyatlarındaki artışlar ile hizmet sektöründeki fiyatlama davranışlarının yüksek atalet göstermesi, enflasyonun yukarı yönlü seyrine katkıda bulunuyor.

Verilere göre, hizmet enflasyonu aylık bazda yükselme eğiliminde. Mevsimsellikten arındırıldığında bu artışın, özellikle okula dönüş döneminin etkisiyle belirginleştiği ifade edildi. Eğitim hizmetleri, okul servisi ve kreş ücretleriyle birlikte ulaştırma kaleminde de fiyatlar artarken, yurt ücretleri konaklama hizmetlerine yansıdı.

Bu kalemlerde fiyatlamaların genellikle yılda bir kez yapılması, dönemsel olarak daha yüksek artışlara neden oluyor. Ayrıca, geçen yıl Ağustos ve Eylül aylarına yayılan özel üniversite ücret artışlarının bu yıl yalnızca Eylül ayına yansımasının etkisine dikkat çekildi.

GIDA FİYATLARINDA ARZ ŞOKU VE KURAKLIK ETKİLİ

TCMB, işlenmemiş gıda fiyatlarının sebze, yumurta ve beyaz et ürünlerinde görülen artışlarla, işlenmiş gıdaların ise özellikle sıvı yağ ve süt ürünlerinde yükseliş kaydettiğini belirtti. Kuraklığa bağlı arz yönlü gelişmelerin, gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Diğer yandan, gıda dışı tüketici gruplarındaki fiyat artışlarının daha sınırlı ve ılımlı bir görünüm sergilediği ifade edildi.

PARA POLİTİKASI DURUŞU DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR

PPK özetinde, TCMB’nin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik uyguladığı sıkı para politikası duruşunun, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini desteklediği aktarıldı.

Politika faizi kararlarının, enflasyonun gerçekleşme verileri, eğilimleri ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceği vurgulandı. Ayrıca, enflasyonun hedeflerden sapması durumunda para politikasında ek sıkılaştırmaya gidilebileceği belirtildi.

MAKROEKONOMİK KOORDİNASYON VURGUSU

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde şekillenen makroekonomik stratejinin para politikası sürecine katkı sağladığına dikkat çekildi. Olası kredi ve mevduat dengesizliklerinde makroihtiyati önlemlerle parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edildi.

TCMB, likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceğini, gerektiğinde likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılacağını belirtti.

ORTA VADEDE HEDEF: YÜZDE 5 ENFLASYON

Kurul, para politikası kararlarını orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak koşulları sağlayacak biçimde alacağını açıkladı. Tüm karar süreçlerinin şeffaf, veri odaklı ve öngörülebilir bir çerçevede yürütüleceği ifadeleri yer aldı.