Plastik poşet vermeyen işletmeler yandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, perakende sektöründe kasada 50 kuruşluk standart plastik poşet yerine; fiyatı 4 ila 20 lira arasında değişen kağıt, nonwoven kumaş ya da bez torbaları tüketiciye zorla satmaya çalışan market ve mağaza zincirlerine cezayı kesecek.

SÖZLÜ UYARIYI DİNLEMEDİLER, ŞİMDİ SIRA CEZADA

Bakanlığın bu konuda daha önceki uyarısında rağmen "zorunlu çanta satışı" yapan perakendeciler, şikayetlerin artması üzerine bakanlığın radarına girdi. Bazı tüketicilerin şikayetleri sonrası ağustos ayında bakanlık yetkilileri saha denetimlerine çıktı.

CEZA YOLDA

Hürriyet'in haberine göre 12 Kasım’da toplanan Ambalaj Komisyonu’nda konu masaya yatırıldı. Bakanlık yetkilileri, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yönetmeliğinin 8. maddesindeki 'satış noktalarının yükümlülükleri'ni hatırlattı.

Buna göre, tüm uyarılara rağmen tüketiciye 50 kuruşluk poşet seçeneğini sunmayıp, pahalı torbalara mecbur eden market ve mağazalara idari para cezası uygulanması için yasal hazırlıkların başladığı bildirildi.