Bu yılbaşı vatandaşın ağzı boş duracak: Fiyatı dudak uçuklattı

Yayınlanma:
Yeni yıla girmeye az bir süre kala kurulacak sofranın maliyeti hesaplanmaya başladı. Zengin sofralarda bir yana dursun ağız oyalayacak kuruyemişin bile fiyatı dudak uçuklattı. Belli ki bu yılbaşı vatandaşın ağzı boş duracak.

Beklentilerin çok altında geleceği konuşulan maaş zamlarıyla 2026'ya şimdiden yenik başlayacağı öngörülen vatandaşa bir gecelik keyif bile lüks oldu.

Yeni yıl sofralarının ağız oyalayan eşlikçisi kuruyemiş ve kuru meyveler de artan gıda fiyatlarından nasibini aldı. Alım gücü yitip giden vatandaş, yeni yıla da tatsız başlayacak.

BU YILBAŞI VATANDAŞIN AĞZI BOŞ DURACAK

NTV'nin haberine göre; kuruyemiş fiyatları, zirai don ve kuraklık sebebiyle yükseldi. Fiyatlarda, ürünün kalitesi ve satıldığı semte göre değişiklik yaşanırken zam şampiyonu olarak ise gün kurusu kayısı gösteriliyor.

Kayısının merkezi Malatya'da bu yıl rekoltede büyük düşüş yaşandığına işaret eden kuruyemişçiler "Sıkıntı büyük, bu sene yüzde 10 civarı ürün çıkmış" dedi. Kuruyemişçiler, geçen yıl 900 TL'ye sattıkları ürünün bu seneki fiyatının 1800 TL olduğunu söyledi.

Kuru incirde durum daha kötü seyrederken geçen yıl 900 TL olan yemişin bu sene 1500 TL'den satıldığı kaydedildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Kuruyemişçilerde zirvenin sahibi iç antep fıstığı olurken fındık, ceviz ve badem de fiyatıyla dudak uçuklattı. bu-yilbasi-vatandasin-agzi-bos-duracak-fiyati-dudak-ucuklatti-5.jpgCevizin kilogram fiyatının 1200 TL'den başladığı aktarılırken geçtiğimiz sene 800 TL'den satılan bademin bu sene 1400 TL ile 1600 TL arasında satıldığı belirtildi.

Fındığın da kalitesine göre fiyatı değişirken fiyatların 1800 TL'den başlayıp 2 bin 300 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

İç Antep fıstığının fiyatının 3 bin 600 TL'yi gördüğü aktarıldı.

Kabuklu antep fıstığının fiyatı ise 2 bin TL oldu. Siirt fıstığının fiyatının da 1800 TL civarında olduğu kaydedildi.

