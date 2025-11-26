Petrol fiyatları düştü: Gözler akaryakıtta

Petrol fiyatları düştü: Gözler akaryakıtta
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen zamların ardından dün indirim geldi. Akaryakıtta fiyatları etkileyen Brent petroldeki düşüş ise "yeniden indirim gelir mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Akaryakıta tabela dün itibariyle yine değişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı. Ancak uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi bu kez tersine çevirdi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. En son motorine gelen 2 liraya yakın zammın ardından bu kez indirim geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin grubunda indirim haberi geldi.

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan ettiTürkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

BAZI İLLERDE 62 LİRA OLDU

2021/10/26/benzin.jpg

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

2021/10/26/benzin.jpg

Piyasalardaki bu hareketliliğin pompaya yansımasıyla birlikte, motorin fiyatlarında kayda değer bir düşüş yaşanDI. Dün (25 Kasım) motorinin litre fiyatında 2 lira 44 kuruşluk bir indirim geldi.

Brent petroldeki düşüş ise devam ediyor. Bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlarAkaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar

26 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle:

2022/03/04/benzin.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.86 TL

Motorin litre fiyatı: 56.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.20 TL

Motorin litre fiyatı: 58.43 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Ekonomi
Çin'den gelen sağlık ürünlerine inceleme!
Çin'den gelen sağlık ürünlerine inceleme!
Binlerce kişi işsiz kalacak!
Binlerce kişi işsiz kalacak!
Ünlü banka açıkladı: Dolar düşecek
Ünlü banka açıkladı: Dolar düşecek