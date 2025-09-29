Özgür Erdursun milyonlarca çalışanı uyardı: Emeklilikte planlama hayati önem taşıyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planlamasının önemine dikkat çekti. Erdursun, yanlış borçlanma ve ihya adımlarının hem emekliliği geciktirebileceğini hem de yüz binlerce liralık gereksiz maliyet yaratabileceğini vurguladı. Yanlış yapılan borçlanmaların yıllar sonra SGK tarafından iptal edilebileceğini belirten Erdursun, “Emeklilik planlaması sadece maaşınızı değil, cebinizden çıkacak parayı da belirler” ifadelerini kullandı.

ÖRNEK PROFİL ÜZERİNDEN PLANLAMA

Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde kaleme aldığı yazısında örnek bir hesaplama yaptı:

1976 doğumlu bir kadın üzerinden yapılan hesaplamalara göre; ilk sigorta kaydı 01.01.1994’te SSK kapsamında başlamış, mevcut gün sayısı ise 1.800 olarak belirlendi. 2006–2012 yılları arasında şirket ortaklığı bulunmasına rağmen Bağ-Kur ödenmemiş, ayrıca 2012 yılında bir çocuk doğumu mevcut.

Doğum: 01.01.1976

İlk sigorta (SSK): 01.01.1994

Mevcut gün: 1.800 (SSK)

Şirket ortaklığı: 01.01.2006 – 30.06.2012 (Bağ-Kur ödenmemiş)

Çocuk doğum tarihi: 01.01.2012

BAĞ-KUR İHYA VE MALİYETİ

Toplam ortaklık süresi 2.339 gün olsa da, yasa gereği 01.10.2008’den öncesi ihya edilemiyor. İhya edilebilecek gün sayısı 1.349 olarak belirlenirken, maliyet 403.432 TL olarak hesaplandı.

DOĞUM BORÇLANMASI DETAYLARI

Normalde 2 yıl (720 gün) olan doğum borçlanması, 2012 yılında şirket ortaklığı dönemine denk geldiği için SGK tarafından bu süre geçerli sayılmıyor. Kullanılabilir gün sayısı 540, maliyet ise 149.791 TL olarak öne çıkıyor. Erdursun, yanlış borçlanma yapılması durumunda yıllar sonra emekliliğin iptal edilebileceğini hatırlattı.

TOPLAM PRİM GÜNÜ VE MALİYET HESABI

SSK: 1.800 gün

Bağ-Kur ihya: 1.349 gün

Doğum borçlanması: 540 gün

Toplam gün: 3.689

Toplam maliyet: 553.223 TL

EMEKLİLİK ALTERNATİFLERİ

A) EYT (5.675 gün)

Eksik gün: 1.986 (≈5 yıl 6 ay 6 gün)

01.10.2025 itibarıyla SSK’lı olunursa günler 07.04.2031’de tamamlanacak. Emeklilik yaşı: 55 yıl 3 ay 6 gün.

B) 3.600 gün + 58 yaş

Toplam gün: 3.689

Fazladan 721 gün SSK ödemesi gerekli

Toplam maliyet: 553.223 TL

İhya yapılmadan sadece doğum borçlanması kullanılırsa maliyet 149.791 TL’ye düşüyor.

C) 5.400 gün + 56 yaş (Bağ-Kur)

Mevcut gün: 3.689

Eksik: 1.711 gün (isteğe bağlı ödenebilir)

56 yaşında Bağ-Kur’dan emeklilik mümkün.

PLANLAMA OLMAZSA CEBİNİZ YANAR

Erdursun'un aktardığına göre Bağ-Kur’un tamamı ödenemiyor, doğum borçlanmasının sadece 540 günü kullanılabiliyor. Son 1.261 gün hangi statüdeyse emeklilik o statüye göre belirleniyor. Erdursun şunları kaydetti: