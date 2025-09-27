Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın esnafa erken emeklilik fırsatı sunacak düzenlemeyi duyurmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan kadınlara yönelik emeklilik düzenlemesine çevrilmişti.

Erken emeklilik düzenlemesi için geri sayım başlarken eski SGK Başmüfettişi Uzmanı İsa Karakaş'tan müjdeli haber geldi. Kadınların emeklilik düzenlemesi de Bağ-Kur’lulara erken emeklilik sürecine dahil edildi. Düzenlenmeden kimlerin nasıl faydalanacağını açıklayan Karakaş, ilk detayları rakamları ile verdi.

ERKEN EMEKLİLİK TARİHİNİ AÇIKLADI

Karakaş’ın aktardığına göre; düzenlemenin hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmenin başlıca sebepleri arasında ekonomik öncelikler ve 6 Şubat depreminin yarattığı bütçe dengesi yer alırken iktidar önceliği enflasyonla mücadeleye verdi. Ev kadınlarına yönelik düzenleme için çalışmalar bu nedenle ertelendi.

Milyonlarca ev kadını erken emeklilik hakkı elde edeceği çalışmaya dair iktidar tarafından aldığı kulis bilgisini paylaşan Karakaş, çalışmanın açıklandığı gibi 2028 yılına kalmayacağını 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe konacağını yazdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin 42,6 milyonluk kadın nüfusunun iş gücüne dahil olmayanlarının büyük kısmını oluşturan ev hanımları oluşturuyor. Sayısı ise 9 milyonu aşan ev hanımları kayıt dışı geçici çalışanlar da eklendiğinde 10 milyonu buluyor. Düzenleme tamamlandığında milyonlarca Bağkurluya ek olarak ev kadınlarına da kadınlara da erken emeklilik yolu açılmış olacak.

MADDE MADDE NASIL OLACAĞINI ANLATTI

Erken emeklilik sürecinin nasıl olacağını da madde madde anlatan Karakaş, Türkiye'deki yazısında şunları yazdı: