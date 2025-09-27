Erken emeklilik tarihini açıkladı: Madde madde nasıl olacağını anlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın esnafa erken emeklilik fırsatı sunacak düzenlemeyi duyurmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan kadınlara yönelik emeklilik düzenlemesine çevrilmişti.
Erken emeklilik düzenlemesi için geri sayım başlarken eski SGK Başmüfettişi Uzmanı İsa Karakaş'tan müjdeli haber geldi. Kadınların emeklilik düzenlemesi de Bağ-Kur’lulara erken emeklilik sürecine dahil edildi. Düzenlenmeden kimlerin nasıl faydalanacağını açıklayan Karakaş, ilk detayları rakamları ile verdi.
ERKEN EMEKLİLİK TARİHİNİ AÇIKLADI
Karakaş’ın aktardığına göre; düzenlemenin hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmenin başlıca sebepleri arasında ekonomik öncelikler ve 6 Şubat depreminin yarattığı bütçe dengesi yer alırken iktidar önceliği enflasyonla mücadeleye verdi. Ev kadınlarına yönelik düzenleme için çalışmalar bu nedenle ertelendi.
Milyonlarca ev kadını erken emeklilik hakkı elde edeceği çalışmaya dair iktidar tarafından aldığı kulis bilgisini paylaşan Karakaş, çalışmanın açıklandığı gibi 2028 yılına kalmayacağını 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe konacağını yazdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin 42,6 milyonluk kadın nüfusunun iş gücüne dahil olmayanlarının büyük kısmını oluşturan ev hanımları oluşturuyor. Sayısı ise 9 milyonu aşan ev hanımları kayıt dışı geçici çalışanlar da eklendiğinde 10 milyonu buluyor. Düzenleme tamamlandığında milyonlarca Bağkurluya ek olarak ev kadınlarına da kadınlara da erken emeklilik yolu açılmış olacak.
MADDE MADDE NASIL OLACAĞINI ANLATTI
Erken emeklilik sürecinin nasıl olacağını da madde madde anlatan Karakaş, Türkiye'deki yazısında şunları yazdı:
"Kadınların erken emekliliğine; prim desteği ve yıpranma hakkının verilmesiyle kolaylaştırılacak. Kadınlardan; işçi olarak çalışanlar 4/1-a (SSK), memur olarak çalışanlar 4/1-c (Emekli Sandığı), esnaf-sanatkâr, iş yeri sahibi, şirket ortağı olanlar ise 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında emekli olmaktadır.
Ev kadınlarının ise çalışmadan emekli olabilmeleri için her ay kendi primlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri hâlinde mümkün bulunmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları son derece basit kurallara tabi tutulmuştur. Bu sigortaya tabi olan kadınlar hem emeklilikten hem de genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanmaktadır.
Yapılacak düzenleme ile birlikte bugün itibarıyla SGK’ya her ay ödenmesi gereken az 8.321,76 TL’nin 2.774 TL’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla kadınlar yıllık 33.288 TL daha az maliyetle sigortalılıklarını devam ettirme avantajı yakalayacak.
Ayrıca ev hanımlarının çocuk sayısına göre yıpranma hakkı verilerek hem daha fazla prim elde etmeleri hem de daha erken emekli olmaları sağlanacak.
Yapılacak düzenlemede ev kadınlarına çocuk sayılarına %30, %60, %90… gibi oranlarda yıpranma hakkı verilmesi söz konusu. Yıpranmanın üst sınırının %90’ı aşması beklenmiyor. Yıpranma oranlara göre ev kadınları hem ilave prim hakkı kazanacak hem de yaştan indirim yapılarak daha erken emeklilik imkânlarına kavuşabilecektir.
Bir misal ile somutlaştıracak olursak 3 çocuklu bir anneye %90 yıpranma hakkı verilmesi hâlinde bu durumda bu anne 10 yıl prim ödemişse 3600 gün (3600+900) yerine 4500 gün primi sayılacak. Diğer yandan ilk sigorta başlangıcı ve ödeyeceği prime göre yaşı düşecektir. Örneğin 58 yaşında normal şartlarla emekli olması gerekirken yıpranma ile 3 yaş daha erken 55 yaşında emekli olması mümkün hâle gelebilecektir."