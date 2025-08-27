Emeklilikte doğru zamanı tutturan daha çok para alacak: SGK uzmanı açıkladı!

Emeklilik maaşları, yapılan başvurunun tarihine bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebiliyor. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, aynı şartlara sahip kişilerin yalnızca başvuru tarihleri farklı olduğu için maaşlarında kalıcı farklar ortaya çıkabiliyor.

Karakaş, geçtiğimiz yıl yaşanan duruma dikkat çekerek 2024’te emekli olanların, yılbaşından sonra emeklilik başvurusu yapanlara kıyasla maaşlarda %30’a varan avantaj sağladığını ifade etti.

Karakaş, emeklilik maaşlarının hesaplanmasında kullanılan sistemin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

*2000 öncesi hizmetleri olanlar için gösterge sistemi,

*2000-2008 arası karma sistem,

*2008 sonrası için ise yeni sistem geçerli.

Bu farklılıklar nedeniyle, sigortalılık süresinin hangi döneme denk geldiği ve ödenen primlerin düzeyi, emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Karakaş, emekli maaşının belirlenmesinde en kritik unsurlardan birinin ABO (Aylık Bağlama Oranı) olduğunu belirterek, prim gün sayısı yüksek olan çalışanların daha avantajlı konuma geçtiğini ifade etti.

2025’TE Mİ EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI YOKSA 2026’DA MI?

Emeklilik planı yapanların aklındaki en kritik soru, “2025’te mi yoksa 2026’da mı emekli olmak daha avantajlı?” oldu. Merak edilen bu soruya yanıt Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan geldi.

“ACELE ETMEYİN”

Konuyu Türkiye Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, vatandaşlara “Acele etmeyin” uyarısında bulundu.

Bu sorunun cevabının, 2025'e ait TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranları ile GM (gelişme hızı) oranı verilerinin netleşmesine bağlı olduğunu belirten Karakaş, ağustos ve takip eden aylara ait enflasyon rakamlarının beklenmesi gerektiğini aktardı.

"YÜZDE 30’LARA VARAN AVANTAJI KİMSE BEKLEMESİN”

Karakaş, öte yandan asgari ücret üzerinde maaş alanlarla kıdem tazminatı tavanını aşanlar için yılbaşında asgari ücret ve memur maaşlarına gelecek güncellemelerin de önemli olduğunu özellikle ifade etti.

"SGK mevzuatı ve emeklilik hesaplama sistemi her ne kadar karmaşık olsa da yüksek maaşa hak kazanmada özellikle SPEK yani çalışırken ne kadar yüksek ödediğiniz prim günlerinizin majör faktör olduğunun altını çizelim" diyen Karakaş "2025 mi 2026 mı?" konusunda ise "Bu sene rahat karar vermenizi tavsiye ediyorum. Zira geçen seneki gibi yüzde 30’larda hiç kimse fark beklemesin" ifadelerini kullandı.

Kabaca yaptığı hesapla hükümetin enflasyon hedefi tutsa da tutmasa da "çift haneli rakam" farkının olmayacağını rahatlıkla söyleyebileceğini aktaran Karakaş "Lafın özü acele etmeyin. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın" dedi.