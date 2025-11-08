Ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacaklar! Üç kuruluşun faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, İninal ve Aypara adlı kuruluşların elektronik para ve ödeme hizmetleri alanındaki faaliyet izinlerini iptal etti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğe göre, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca sonlandırıldı.

TCMB’nin 6 Kasım 2025 tarihli kararında, iptal gerekçesi olarak Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi.

HİZMET SUNAMAYACAKLAR

Bu kararın ardından söz konusu kuruluşlar, artık ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak.