Merkez Bankası öğrencileri bir gecede parasız bıraktı! Papara hesaplarına erişemediler!

Merkez Bankası'nın Papara'nın faaliyet iznini iptal etmesiyle, kullanıcılar hesaplarına erişemedi. Özellikle öğrenciler ve gençler tarafından kullanılan Papara'daki paraları alamayan kullanıcılar şikayet yağdırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan Papara kararıResmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan Papara kararı

Kararın ardından özellikle öğrenciler ve genç kullanıcılar, sabah saatlerinde ATM’den para çekememe, kartla ödeme reddi ve uygulamada “kullanım dışı” uyarısı gibi sorunlarla karşılaştıklarını bildirdi.

SOSYAL MEDYADA ŞİKÂYET YAĞDI

papara-hesap-sikayet-4.jpeg

Papara kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarında ve şikâyet sitelerinde faturalarını ödeyemediklerini, günlük harcamalarını yapamadıklarını ifade eden paylaşımlar yaptı.

papara-hesap-sikayet-3.jpeg

Kullanıcıların büyük çoğunluğunu oluşturan öğrenciler, özellikle harçlık ödemeleri ve ulaşım harcamaları için Papara’yı kullandıklarını belirterek mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

papara-hesap-sikayet-2.jpeg

PAPARA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Papara, yaptığı ilk açıklamada kullanıcı bakiyelerinin mevzuat gereği bankalar nezdindeki koruma hesaplarında saklandığını ve güvence altında olduğunu bildirdi.
Şirket, düzenlemenin yalnızca elektronik para faaliyetlerini kapsadığını, grubun diğer iştiraklerinin faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Ancak paraların iadesine ilişkin resmi bir takvim veya süreç paylaşılmadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Papara ve ilişkili şirketlere yönelik süreç, 27 Mayıs 2025’te İstanbul’da başlatılan soruşturma ile gündeme gelmişti.

Son Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddiaSon Dakika | Papara iddianamesi tamamlandı! 12 milyar liralık iddia

O dönemde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımı şirkete atanmış, varlıklara tedbir konulmuş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonucunda 11 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

11 Ekim 2025’te tamamlanan iddianamede, Papara kurucusu Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.

Ayrıca dört yönetici ve 20 kişi hakkında da “örgüt üyeliği” ve yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımı suçlamalarıyla dava açıldı.

MEVZUAT NE DİYOR?

Elektronik para kuruluşlarının müşterilerden topladığı fonlar, mevzuat gereği koruma hesaplarında saklanıyor.

Bu nedenle kullanıcıların, resmî iade prosedürünü ve Merkez Bankası ile TMSF’nin açıklayacağı takvimi beklemesi gerekiyor.

Öte yandna yetkililer, sosyal medyada dolaşan gayriresmî iade linklerine ve formlarına itibar edilmemesi konusunda uyarıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

