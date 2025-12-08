Nerede bu paralar: 1 lira alarmı!

Yayınlanma:
Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te bozuk para krizi yaşanıyor. Nerede bu paralar? 1 lira alarmı!

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te yaşanan bozuk para krizi "Nerede bu paralar?" sorusunu sordurtuyor. 1 lira için adeta alarm durumu ortaya çıktı. Çünkü herkes bozuk para arıyor.

Marmaris Manşet'ten Ercan Arslan'ın haberine göre; fırıncıdan minibüs şoförüne, bakkaldan pastaneye kadar pek çok esnafta aynı şikayet var: "Kasada bozuk yok!"

Haberde, piyasada madeni para akışının yavaşlamasıyla birlikte küçük işletmelerin ödeme denklemini kurmakta zorlandıkları, çözümü de müşterinin cebindeki bozuk paralarda aradıkları belirtiliyor.

Bozuk para devri bitiyor mu? Artık yük oldu!Bozuk para devri bitiyor mu? Artık yük oldu!

Başta ulaşım ve gıda sektöründe çalışan esnafın sıkıntısının sosyal medyada da gündem olduğu bildiriliyor.

13 MİLYAR 588 MİLYON 944 BİN 976 LİRA

Haberde şu ifadeler de yer aldı:

"2009 yılında Yeni Türk Lirası (YTL) uygulamasının kaldırılmasıyla madeni para basımı tamamen TL birimine geçmişti. O tarihten bu yana toplam 13 milyar 588 milyon 944 bin 976 liralık madeni para tedavüle sunuldu ve büyük bölümü hâlâ piyasada dolaşımda bulunuyor. Uzmanlara göre Darphane’nin son dönemde madeni para basımında geçici bir duraksamaya gitmesinin nedeni, mevcut arzın yeterli seviyeye ulaşmış olması. Emisyon oranlarının yüksek seyretmesi, yeni madeni para basımına duyulan ihtiyacı azaltırken Darphane’nin de üretimi kısa süreli olarak durdurduğu belirtiliyor. Ekonomistler, bu durumun teknik ve geçici bir planlama süreci olduğuna dikkat çekerek panik yaratacak bir tablo bulunmadığını ifade ediyor. Darphane’nin yaklaşık iki aylık üretim molasına rağmen uzmanlara göre kısa vadede bir bozuk para sıkıntısı beklenmiyor. Halihazırda tedavülde olan milyarlarca liralık madeni para, perakende işlemlerdeki ihtiyacı karşılamaya devam ediyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

