Bozuk para devri bitiyor mu? Artık yük oldu!

Madeni para kullanımı piyasada hızla azalırken, bunun başlıca nedenlerinden biri artan üretim maliyetleri oldu. 1 TL’lik bozuk paranın üretimi için harcanan işçilik ve enerji giderlerinin toplamı 4,3 TL’yi geçmiş durumda.

BOZUK PARALAR KULLANIMDIŞI KALIYOR

Yüksek enflasyonun etkisiyle madeni paraların alım gücü zayıflarken, günlük hayattaki kullanımı da ciddi şekilde düşüş gösteriyor. Üretim maliyeti, madeni paraların kendi değerini katladığı için darphanenin üretim tercihleri de bu yönde şekillenmeye başladı.

1 TL’NİN MALİYETİ DEĞERİNİ KATLADI

1 TL nominal değerindeki madeni paranın, 2025 itibarıyla üretim maliyeti 4,3 TL'ye kadar yükseldi. Bu da her bir bozuk para için devletin zarar yazdığı anlamına geliyor. Enerji, ham madde ve işçilik giderlerindeki artışlar bu maliyet farkının temel nedenleri arasında yer alıyor.

60 TL'LİK ÇAY, 102 TL MALİYET YARATTI

Kutlu Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Yılmaz ve Ahmet Erdemli’nin yaptığı dikkat çekici bir eylem de konuyu gündeme taşıdı. İki isim, 60 TL’lik çay ücretini tamamen 1 TL’lik madeni paralarla ödemeye çalıştı. Bu örnek üzerinden değerlendirme yapan yetkililer, “Bu ödeme esnafa 60 TL gelir sağladı ama devlet açısından üretim maliyeti 102 TL oldu” ifadelerini kullandı.