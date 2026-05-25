Musk bile hayran kaldı! Bir robot ordusu dünyanın en büyük tren istasyonunu 38 ayda inşa etti

Elon Musk, Chongqing Doğu İstasyonu'nun büyüklüğüne ve fütüristik tasarımına hayran kaldı. Sosyal medya hesabından bu mega projeyle ilgili bir video paylaşarak, onu "geleceğe açılan bir pencere" olarak nitelendirdi.

ON YILLAR SÜREN PROJELERİ UNUTUN! ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK İSTASYONUNU SADECE 38 AYDA BİTİRDİ

Yaklaşık 1,22 milyon metrekarelik alanı kapsayan süper terminal, bölgenin ulaşım sisteminin kilit unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu kadar kısa sürede tamamlanması, benzer projelerin genellikle on yıllarca sürdüğü uluslararası uygulamalarla keskin bir tezat oluşturuyor.

Zorlu doğal koşullar inşaatı önemli ölçüde zorlaştırıyor: dağlık, engebeli arazi ve düzenli olarak 40°C'yi aşan yaz sıcağı, geleneksel yöntemleri etkisiz hale getiriyor.

My Drivers'ın belirttiğine göre, bu sınırlamaların üstesinden gelmek için yükleniciler, aşırı koşullarda yüksek hassasiyet ve istikrarla çalışabilen otomasyon ve robotik teknolojilerine güveniyor.

Temel hazırlık aşamasında, robotik bir zemin tesviye sistemi devreye alındı. Bu sistem, lidar, yapay zeka ve 5G bağlantısı ile donatılmış lazer seviyeleme cihazları, paletli makineler ve taşlama makinelerini içeriyor.

Bu sayede beton yüzeylerin düzgünlüğü milimetre hassasiyetinde izlenebiliyor, bu da iş hızını 3-5 kat artırıyor ve geleneksel yöntemlere kıyasla işçilik maliyetlerini yaklaşık %40 azaltıyor.

Ayrıca, cam cephelerin montajında, otomatik kaynak işlemlerinde ve 7/24 denetim sistemlerinde 800 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip robotlar kullanılmıştır.

Robotik ekipmanlar verimliliği artırıp yüksekte çalışan işçiler için riskleri azaltır ve zorlu iklim ve jeolojik koşullarda bile tutarlı inşaat kalitesi sağlamakta.