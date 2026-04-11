Mücadeleye Samsun'dan başlanacak: 1 milyon 650 binlik takviye ordu sahaya bırakılacak

Karadeniz bölgesi ve fındık ağaçları başta olmak üzere 40 ilin belalısı olan kahverengi kokarcalara karşı hazırlıklar başladı. Yaz ayları öncesinde samuray arısı üretimi için planlarını yapan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, geçmiş çalışmaların sonucunu ve yeni yapılacakları açıkladı.

1 MİLYON 650 BİNLİK TAKVİYE ORDU SAHAYA BIRAKILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda, kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla Samsun, Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da samuray arısı üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de başta fındık olmak üzere, 300 bitkiye zarar vererek ekonomik kayba sebep olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla 1 milyon 650 bin samuray arısı üretilerek 40 ilde doğaya salınacak.

Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, kahverengi kokarca ile mücadele için çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek zararlının Türkiye'ye ilk giriş yaptığı yıldan itibaren çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Deligöz, "2023 yılında laboratuvarımızı kurduk. Bu amaçla 2023 yılında 22 bin, 2024 yılında 207 bin, 2025 yılında ise 1 milyon 156 bin samuray arısı üretimi yaparak doğaya salımını yaptık. Tabii sadece biyolojik mücadele yapmıyoruz. Bakanlığımızın politikası kapsamında kimyasal, biyoteknik, mekanik ve biyolojik mücadeleyi bir arada yürütüyoruz." dedi.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı üretimi hedeflediğine işaret eden Deligöz, "Bu üretimini Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da enstitülerimizdeki laboratuvarımızla birlikte yürütüyoruz. Biz, bu enstitülerin koordinatörü olarak görev yapıyoruz. Bu sene Türkiye genelinde 40 ilde 1 milyon 650 bin samuray arısı salımı yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında kışlak mücadeleyi, cezbet öldür yöntemini, mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyi de gerektiği zamanlarda kullanıyoruz." diye konuştu.

MÜCADELEYE SAMSUN'DAN BAŞLANACAK

Samsun'daki enstitülerinde bu yıl 650 bin samuray arısı üretimini planladıklarını aktaran Deligöz, bu hedefin üzerine de çıkabileceklerini kaydetti.

Deligöz, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sahada gözlemleme çalışması yürüttüklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Yaptığımız gözlemleme çalışmalarında kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük. Bunun dışında Marmara Bölgesi'ne doğru popülasyon artışı var. Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde üreticilerimizle 3 yıldır yaptığımız entegre mücadelemiz sonuç verdi. Önümüzdeki seneden itibaren kahverengi kokarca popülasyonunun aşağı doğru ineceğini öngörüyoruz. Batı Marmara Bölgesi'nde de üreticiler bilinçlendikçe, samuray arısını salmaya devam ettikçe popülasyon azalacaktır. Samuray arısı doğaya adapte oldu. Yıldan yıla kahverengi kokarca popülasyonu azalacaktır." (AA)

