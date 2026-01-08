Anadolu'nun gizemli efsanesini görmek mucize: Cezası 45 milyon lira

Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri açıklandı.

İLK KEZ 2019'DA GÖRÜLDÜ

En yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, ilk kez 2019 yılında Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak açıklandı.

Anadolu parsı ve listedeki diğer hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

ANADOLU'NUN EN ÖNEMLİ KARASAL YIRTICI MEMELİ TÜRÜ

Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu tarafından 'pars' olarak adlandırılan, leoparların 8 alt türünden biri olan Anadolu parsı, Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olarak kabul ediliyor.

Bölgede uzun yıllardır bilimsel araştırma yürüten uzmanlar, Anadolu parsının DNA'sını da çıkarmaya çalışıyor.

10 FARKLI BİREYE AİT GÖRÜNTÜLERE ULAŞILABİLDİ

Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yeni bireylerin var olduğu belirlenen Anadolu parsı araştırmalarında, bugüne kadar Türkiye'de 10 farklı bireye ait görüntülere ulaşılabildi.

Hepsinin erkek olduğu ancak bu durumun, dişilerin olmadığı anlamına gelmediği belirtildi..

MEMELİ TÜRLER VE TAZMİNAT BEDELLERİ

Listedeki diğer memeli türler ve tazminat bedelleri ise şu şekilde: