Anadolu'nun gizemli efsanesini görmek mucize: Cezası 45 milyon lira
Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri açıklandı.
İLK KEZ 2019'DA GÖRÜLDÜ
En yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, ilk kez 2019 yılında Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak açıklandı.
Anadolu parsı ve listedeki diğer hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.
Yabani hayvanlar için dağlara yem döküldü
ANADOLU'NUN EN ÖNEMLİ KARASAL YIRTICI MEMELİ TÜRÜ
Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu tarafından 'pars' olarak adlandırılan, leoparların 8 alt türünden biri olan Anadolu parsı, Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olarak kabul ediliyor.
Bölgede uzun yıllardır bilimsel araştırma yürüten uzmanlar, Anadolu parsının DNA'sını da çıkarmaya çalışıyor.
10 FARKLI BİREYE AİT GÖRÜNTÜLERE ULAŞILABİLDİ
Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yeni bireylerin var olduğu belirlenen Anadolu parsı araştırmalarında, bugüne kadar Türkiye'de 10 farklı bireye ait görüntülere ulaşılabildi.
Hepsinin erkek olduğu ancak bu durumun, dişilerin olmadığı anlamına gelmediği belirtildi..
MEMELİ TÜRLER VE TAZMİNAT BEDELLERİ
Listedeki diğer memeli türler ve tazminat bedelleri ise şu şekilde:
"Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 8,7 milyon TL. Çizgili sırtlan 3,6 milyon TL. Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 940 bin TL. Karakulak ve vaşak 870 bin TL. Alageyik 720 bin TL. Kızılgeyik 580 bin TL. Yaban kedisi ve saz kedisi 290 bin TL. Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 220 bin TL. Boz ayı 130 bin TL. Akdeniz foku 120 bin TL. Su samuru 100 bin TL. Kurt 60 bin TL. Karaca 45 bin TL. Alacasansar, oklu kirpi 36 bin TL. Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL. Ada tavşanı 5 bin TL. Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruksüren, rakun köpeği ve su maymunu, çakal, tilki ve yaban domuzu 4 bin 500 TL. Diğer memeli türleri de 3'er bin TL."
Kaynak:DHA