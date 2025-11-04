Motosiklette yeni dönem: Sürene de yolcuya da zorunlu

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirdi. Yeni düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ DÜZENLEME: ELDİVEN TAKMAK ARTIK ZORUNLU

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseriyle korunan araçlar hariç olmak üzere, motosiklet sürücüleri ve yolcuları artık koruyucu eldiven takmak zorunda olacak.

Buna ek olarak, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve T3 kategorisindeki traktörlerde sürücülerin koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü kullanmaları; yolcuların ise koruma başlığı takıp bağlamaları gerekecek.

Yönetmelikte, “koruma başlığında gözlük bulunması durumunda ayrıca koruma gözlüğü aranmaz” ifadesiyle detaylı tanımlama yapıldı.

EMNİYET KAYITLARINA ELEKTRONİK DÜZENLEME

Aynı değişiklikle birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün araç ve sürücülere ilişkin verileri elektronik sistemle paylaşabilmesine yönelik düzenleme de yapıldı.

Yeni maddeye göre, sürücülerin ve araçların sicillerine ilişkin işlemler, yetkilendirilmiş kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından da elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

AMAÇ: TRAFİKTE GÜVENLİK STANDARTLARINI ARTIRMAK

Düzenlemenin amacı, motosiklet sürücüleri ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak ve kaza durumlarında el ve bilek yaralanmalarını önlemek olarak açıklandı.

Uzmanlar, kask, gözlük ve eldivenin birlikte kullanılmasının ölüm ve yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.