Motorine de benzine de indirim geliyor! Saatler kaldı

Uluslararası enerji piyasasında Brent petrol fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Ardından yurt içindeki akaryakıt tarifelerinde indirim haberi geldi.

Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 00.01 itibarıyla geçerli sayılmak üzere benzinin litre fiyatında 1,38 Türk Lirası (TL), motorinin litre fiyatında ise 1,81 TL net indirim yapılması planlanıyor.

Aslında akaryakıtta devasa indirimler hesaplanırken aslan payı, vergi duvarına takıldı. Eşel Mobil Sistemi gerekçe gösterilerek yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ayarlamaları nedeniyle motorinde 7,25 TL, benzinde ise 5,50 TL olarak gerçekleşen gerçek indirim oranları kuşa döndü.

Bu nedenle 2 Haziran Salı gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak indirim sınırlı kalacak.

Dünya borsalarındaki ürün fiyatı gerilemelerine bağlı olarak hesaplanan yalın ham indirim miktarları aslında motorin genelinde 7,25 TL, benzin genelinde ise 5,50 TL olarak gerçekleşmişti.

Ne var ki Türkiye’de tatbik edilen Eşel Mobil Sistemi (EMS) yasal mevzuatı gereğince, meydana gelen bu indirimlerin büyük bir kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) mahsuplaşmasına aktarılacak. Vergi ayarlaması tamamlandıktan sonra araba sahiplerinin doğrudan cüzdanına yansıyacak net indirim tutarları benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL ile sınırlandırılmış oldu. Küresel piyasalardaki indirimin halktan esirgenmesi, pompada fahiş fiyatların sürmesine neden oluyor.

İNDİRİM SONRASI TABELA

Bu gece yarısı devreye girmesi beklenen fiyat güncellemelerinin neticesinde, benzinin litre fiyatının metropollerde şu seviyelere gerilemesi tahmin ediliyor:

İstanbul genelinde benzin litre fiyatının 62,94 TL'ye,

Ankara genelinde benzin litre fiyatının 63,91 TL'ye,

İzmir genelinde benzin litre fiyatının 64,19 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İSTASYONLARDAKİ GÜNCEL TABELA FİYATLARI

Yeni indirimli tarife akaryakıt istasyonlarındaki pompalara ve tabelalara işlenmeden önce geçerliliğini koruyan mevcut fiyat listesi şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 67,05 TL,

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64,18 TL

Motorin: 66,91 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara:

Benzin: 65,29 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir:

Benzin: 65,57 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

Akaryakıt perakende satış fiyatları; dağıtım firmalarının serbest piyasa koşulları altındaki stratejileri, lojistik nakliye maliyetleri ve bayiler arasındaki yerel rekabet şartlarına bağlı olarak şehirler ve farklı istasyonlar arasında ufak değişiklikler gösterebiliyor.